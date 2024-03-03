Как владимирцам узнать свой стаж и пенсионные коэффициенты? В администрации города Владимира...

Как владимирцам узнать свой стаж и пенсионные коэффициенты?В администрации города Владимира рассказали, как узнать свой стаж и пенсионные коэффициенты.Все данные хранятся в электронном документе «индивидуальный лицевой счет» в Социальном фонде России.Чтобы онлайн получить выписку из своего ИЛС, необходимо:1). Зайти на портал «Госуслуги» и нажать кнопку «Получить выписку». Данные загрузятся автоматически, и электронный документ придет в личный кабинет в течении дня.2). Также можно воспользоваться сайтом Социального фонда России. Для этого нужно зайти в личный кабинет и заказать «Справку о состоянии индивидуального лицевого счета», которая придет в личный кабинет или на электронную почту.Для получения бумажной выписки нужно:1). Лично обратиться в любое отделение Социального фонда или МФЦ.2). Направить через почту письмо в любое отделение Социального фонда.Фото: freepik.com