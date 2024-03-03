Какие во Владимирской области существуют проекты для всестороннего воспитания...

Какие во Владимирской области существуют проекты для всестороннего воспитания подростков?Православный военно-патриотический клуб «Воскрест» осуществляет всесторонне воспитание подрастающего поколения, охватывая физическое, духовное и интеллектуальное развитие.В рамках проекта ПВПК имени Героя России Владимира Ульянова, ребят обучают занятиям по рукопашному бою и самообороне, основам альпинизма и стрельбе из пневматического оружия, прыжкам с парашютом, плаванию и многому другому.Помимо этого, детям преподают уроки по «Житиям святых» и военной истории России, водят в театры, в музеи и на выставки. Интеллектуальное развитие ребят включает в себя занятия по устройству компьютера и программированию.Главными целями программы являются привлечение подростков к здоровому образу жизни и повышению уровня патриотизма.Супружеская пара из Гороховца - настоятель храма Всех Святых и Свято-Благовещенского собора протоиерей Александр Степанов и его супруга, заместитель председателя "Союза православных женщин" во Владимирской области Виктория Кржижановская, создали клуб «Воскрест».Кроме этого, их совместным детищем является форум православной молодежи «Парус», который воспитывает в ребятах любовь к родному краю и помогает обрести чувство ответственности за свои поступки и принятые решения.В рамках программы детские отряды отправляются в поход с плотным графиком и большим количеством физических нагрузок. В конце смены ребята получают отрядное свидетельство бойца. Общая молитва ломает сложившиеся стереотипы о православной вере, а лесная романтика и песни у костра непременно остаются в памяти на всю жизнь.Подробнее о «созидателях» можно узнать в эфире "Радио России" в интервью «Радио России Владимир»