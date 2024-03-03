Какое место в рейтинге доступности бензина занимает Владимирская область? В России изменение...

Какое место в рейтинге доступности бензина занимает Владимирская область?В России изменение стоимости нефти сильно влияет на расценки бензина и курс рубля. Государство активно регулирует цены на топливо, а эксперты составляют рейтинг его доступности по регионам. Выясним, какую строчку в нем занимает Владимирская область.Для оценки доступности эксперты рассчитали объем бензина, который может приобрести на среднюю зарплату житель региона. Этот показатель получился путем деления среднемесячной заработной планы (за вычетом НДФЛ, в период с декабря 2022 года по ноябрь 2023) на среднюю в области цену бензина в январе 2024 года.Топливо АИ-92 является самым распространенным в стране, диапазон цены варьируется от 47 до 66 рублей. Однако, максимальную стоимость можно встретить только у лидеров рейтинга (Магадан, Сахалин, Саха), где уровень зарплат компенсирует такие затраты. Таким образом, доступность зависит не от цен на топливо, а от уровня доходов населения.Что же насчет нашего региона? Мы ютимся в «среднем» положении рейтинга, - Владимирская область заняла 54 место из 85. Здесь литр 92-го бензина стоит в среднем 50 рублей, 18 копеек. Любопытно: местные водители отметили, что чаще берут 95-й бензин.Таким образом, при среднемесячной зарплате владимирец может позволить себе 886 литров топлива в месяц. Разберемся, много ли это.Если автолюбитель пользуется машиной активно, - в месяц ему требуется примерно 170 литров бензина. Это в пять раз меньше, чем в рейтинге. Но как насчет остальных расходов: на коммунальные услуги, питание, одежду и так далее? Эксперты это не учитывают.«Все познается в сравнении», поэтому посмотрим на положение географических соседей Владимирского региона:Ярославская область – 41 местоНижегородская область – 44 местоРязанская область – 46 место.Граждане из ближайших регионов могут позволить себе более 900 литров бензина ежемесячно, при практически такой же стоимость.Фото: freepik.com