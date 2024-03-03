«Конкурс масок и костюмов»: в Суздале пройдут Масленичные гуляния Владимиро-Суздальский...

«Конкурс масок и костюмов»: в Суздале пройдут Масленичные гулянияВладимиро-Суздальский музей-заповедник подготовил ряд мероприятий на Масленичные гуляния.Цель – открыть путь в творчеству и «разбудить» фантазию. Необычные импровизации на заданную тему оценят тысячи глаз.16 марта в 12:00 в Музее деревянного зодчества Суздаля у владимирцев будет возможность презентовать волшебное перевоплощение. Ограничения идут в отставку. Неважно, кого будет изображать маска – Коляду, солнышко или масленичный блин, какого она будет размера, и из чего сделана. Главное - сохранять тематику Масленицы.Костюм также будет являться плодом воображения участников и возможностью умелых рук.Добрые улыбки и восхищение не оставят праздник в стороне, а итоги конкурса подведут сразу на мероприятии. Организаторы уверяют: без подарков победители не останутся.Фото: Владимиро-Суздальский музей-заповедник