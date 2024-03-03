Народные приметы на 4 марта. Почему в день Архипа и Филимона рекомендуется поменять прическу? В...

Народные приметы на 4 марта. Почему в день Архипа и Филимона рекомендуется поменять прическу?В понедельник, 4 марта 2024 года, русская Православная Церковь чтит память Филимона и Архипа. Апостолы проповедовали Слово Божье, а в борьбе с язычниками были замочены до смерти за свою веру.В народном календаре 4 марта называли день Архипа или Фили Весенний. В это время по приметам судили по погоде и будущем урожае. Например, если на улице морозно, то надо попросить долг. Крестьяне считали, что весна, увидев отсутствие съестных припасов, «пожалеет» людей и придет на смену зиме.На Руси в этот день всячески старались задобрить приближающееся тепло. Подавали нищим, кормили бездомных, пекли караваи и угощали ими нуждающихся. Конечно, ни в коем случае не ссорились, ведь, чтобы «пробудить» природу и заслужить богатый урожай, нужно преисполниться духовно, - быть милосердными и сочувствующими.Что можно и нельзя делать день Архипа и Филимона?- Не рекомендуется быть неопрятным. В этот день особенно следите за чистотой и свежестью. Наши предки верили, что грязь притягивает болезни.- Не стоит много времени проводить дома, иначе до лета придется из него не выходить: либо болезнь уложит в постель, либо еще какая-то беда случится.- Можно испечь пирог, главное – круглый. По поверью, похожая на солнце выпечка, привлекает весну.- Рекомендуется менять прическу или проводить какие-либо косметические процедуры. Приведение себя в порядок благоприятно скажется на успех в разных сферах жизни.- Если иголка упала на пол, - не нужно поднимать ее пальцами. Таким образом кто-то пытается больно "уколоть" вас словами. Острый предмет лучше поднять магнитом, тканью или щипчиками.Народные приметы на 4 марта:- Вороны в лужах купаются — к теплу.- Если картошка проросла к 4 марта, то весна будет ранней.- Звери в норы спрятались – к бурану и метели.- Если в ночь на Архипов день во сне вы тяжело болели, то наяву будете отличаться отменным здоровьем.Фото: freepik.com