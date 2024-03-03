Новые изменения в законодательстве коснутся владимирских предпринимателей На сайте «Мой бизнес»...

Новые изменения в законодательстве коснутся владимирских предпринимателейНа сайте «Мой бизнес» разместили информацию об изменениях в законодательстве для малого и среднего бизнеса, которые вступили в силу 1 марта 2024 года.Новые правила затронут многие сферы бизнеса:- Большегрузы отныне получают разрешения на проезд и проходят весовой габаритный контроль.- Изменены требования к содержанию животных в зоомагазинах и птичьих рынках.- Хостелы, детские сады, дома престарелых и другие социальные объекты необходимо оборудовать устройствами защиты от дугового пробоя.- Ювелирные изделия нельзя продавать без двухмерного штрихкода. Исключение - серебро.- На винной продукции необходимо указывать данные о производителе и сорте винограда. Шрифт - не менее 8 пунктов.- Производство и отгрузка табачной и никотинсодержащей продукции допускается при наличии лицензии и ведении учета объема.- Доверенности для налоговой от предприятий со 100+ работниками оформляются только в электронном виде в формате 5.02 (ранее оформленные доверенности сохраняют силу: выданные в формате 5.1 – до 28.02.2025, выданные на бумаге – до истечения их срока или отмены).Фото: freepik.com