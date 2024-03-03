1 марта при перекладке теплотруб возле дома №5Б на улице Мира во Владимире погиб рабочий. Мужчину засыпало песком, шансов выжить не было. Оказалось, что погибшим рабочим был бывший

1 марта при перекладке теплотруб возле дома №5Б на улице Мира во Владимире погиб рабочий. Мужчину засыпало песком, шансов выжить не было. Оказалось, что погибшим рабочим был бывший полузащитник футбольного клуба «Торпедо-Владимир» Евгений Колобов. Эту информацию «Шестому каналу» подтвердил пресс-секретарь клуба. Евгений родился 20 октября 1977 года. Играл за владимирский «Торпедо» с 1994 по 2004