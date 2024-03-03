«Поменяемся местами?»: владимирским родителям предлагают сдать ЕГЭ по истории К Всероссийской...

«Поменяемся местами?»: владимирским родителям предлагают сдать ЕГЭ по историиК Всероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» присоединилась и Владимирская область. Инициатором выступила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.С 1 по 31 марта родители выпускников смогут поменяться местами со своим ребенком. А именно, - пройти все этапы единого государственного экзамена, через все его процедуры: регистрация, сдача телефонов и личных вещей, предэкзаменационный контроль и заполнение бланков.Таким образом, участники акции смогут увидеть, как осуществляется и контролируется сдача госэкзаменов. Причем, составленные задания будут аналогичны тем, что предлагаются их детям, - сообщают в пресс-службе Правительства Владимирской области.Цели мероприятия – снизить в семьях градус психологического напряжения, связанного с подготовкой к экзаменам, а также познакомить общественность с процедурой.Любопытное "испытание" пройдет по всех муниципальных образованиях области. Для участия необходимо обратиться в управление образования по месту жительства.Фото: freepik.com