Новая школа во владимирском микрорайоне Сновицы–Веризино откроется через год. Работы идут каждый день, заверил губернатор Владимирской области. Стройка началась летом 2023 года. Школа

Новая школа во владимирском микрорайоне Сновицы–Веризино откроется через год. Работы идут каждый день, заверил губернатор Владимирской области. Стройка началась летом 2023 года. Школа большая, рассчитана на 1100 мест. Здание будет состоять из 6 блоков для учащихся разных классов. Построят два закрытых бассейна, актовый зал на 360 мест, спортивный и хореографический залы, столовую на 400 мест.