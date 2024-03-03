Им оказался бывший футболист ФК «Торпедо» Евгений Колобов.

Стала известна личность погибшего при обвале грунта мужчины во Владимире. Им оказался бывший полузащитник ФК «Торпедо» Евгений Колобов.Напомним, трагедия произошла 1 марта на улице Мира. Рабочие прокладывали инженерные сети. Находившегося в траншее мужчину завалило землёй, он скончался на месте. Сейчас Следственным комитетом решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Евгений Колобов родился в 1977 году. С 1994 по 2004 годы входил в состав «чёрно-белых». За всю карьеру экс-футболист провёл 259 игр и забил 23 гола.Прощание состоится завтра, 4 марта, в 12:00. Адрес: улица Урицкого, 53А.