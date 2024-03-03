Об этом рассказали в телеграм-канале «Похоронный траст», ссылаясь на данные Росстата.

Стоимость похорон за год выросла на 10,3% во Владимирской области. Об этом рассказали в телеграм-канале «Похоронный траст», ссылаясь на данные Росстата.Сейчас средний ценник на ритуальные услуги составляет 45 626 рублей. В соседних областях, например, в Ярославской, цена составила 41 859 рублей. В Костромской – 38 630 рублей.Средняя стоимость похорон в ЦФО сейчас составляет 62 771 рублей, в России в целом – 54 949 рублей. Средний рост по Центральному Федеральному округу достиг 16,2%.