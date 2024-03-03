В каких случаях владимирцы могут получить кредитные каникулы? В отделении Банка России по...

В каких случаях владимирцы могут получить кредитные каникулы?В отделении Банка России по Владимирской области сообщили о динамике спроса на кредитные каникулы.Потребность в реструктуризации долгов перед банком выросла с конца 2023 года. В период с октября по декабрь было предоставлено 1557 отсрочек: 97 по закону о кредитных и ипотечных каникулах и 1460 по собственным программам банков.В целом, за период с марта 2022 года по декабрь 2023 во Владимирской области банки предоставили каникулы по выплатам на 11,6 тысяч кредитов граждан. Общая сумма составила 4,1 миллиард рублей.По собственным программам банков реструктурировано около 10,8 тысяч договоров на 3,7 миллиардов рублей, а в рамках закона о кредитных ипотечных каникулах – 825 договоров на 382,9 миллионов рублей.Владимирцы получили отсрочку в исполнении обязательств в 6565 случаях, а также снижение размера процентной ставки по 2854 кредитам. Иные способы реструктуризации предоставили 1438 заемщикам.«Кредитные каникулы, как мера восстановления платежеспособности, доказали свою эффективность: в график платежей возвращаются более 85% ипотечных заемщиков и более 70% должников по потребкредитам. Первоначально право граждан на кредитные каникулы действовало до конца 2022 года, позже его продлили и на 2023 год. С 1 января 2024 года эта норма действует на постоянной основе», — отметила управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.Полугодовую «передышку» предоставляют в таких случаях, как:- Падение доходов гражданина более чем на 30% в сравнении с предыдущим годом.- Случай чрезвычайной ситуации: наводнение, пожар или другое бедствие.Фото: пресс-служба отделения Банка России по Владимирской области