В Коврове женщина не отпускала мужа с инфарктом в больницу Инфаркт миокарда – это омертвение...

В Коврове женщина не отпускала мужа с инфарктом в больницуИнфаркт миокарда – это омертвение сердечной мышцы из-за остро возникшей недостаточности кровотока, при которой нарушается доставка кислорода к сердцу.К симптомам инфаркта относятся: головокружение, одышка и нехватка воздуха, слабость, тошнота, нарушение ритма сердца и посинение губ. В острейшем периоде ярко выраженным признаком является сильный болевой синдром в области грудной клетки. Пациент испытывает давящую боль, при которой складывается впечатление, что на грудь положили раскаленный металл.Во время приступа важно, как можно скорее, обратиться за медицинской помощью, ведь каждая минута может стоить жизни. Однако, не все люди доверяют врачам…В Коврове, 25 февраля, в 23:20, в поисково-спасательный отряд поступило сообщение о том, что бригада скорой помощи нуждается в содействии спасателей для транспортировки мужчины из частного дома в машину СМП. У больного диагностировали инфаркт.По прибытию на место, работники спасательной службы столкнулись с мнительностью и беспокойством женщины, которая не хотела отпускать своего мужа в больницу. Объяснение было шокирующим: «он сам сходит с утра в больницу».После напряженного разговора супруга пациента поняла, что ее возлюбленный может попросту не дожить до утра, так как ему требовалась срочная госпитализация.Мужчину транспортировали в машину скорой помощи, после чего медики с больным оперативно помчались в медучреждение.К сожалению, с инфарктом ежедневно сталкивается множество людей. Выживаемость после такого приступа зависит от качества оказываемой помощи и вида лечения. Удивляет, что получить инфаркт человек может несколько раз за свою жизнь.Телефон вызова пожарных и спасателей - 101Телефон вызова экстренных служб - 112Фото: телеграмм-канал «заметки_спасателя»; freepik.com