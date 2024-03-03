В Роспотребнадзоре рассказали о качестве и безопасности мясных продуктов во Владимирской...

В Роспотребнадзоре рассказали о качестве и безопасности мясных продуктов во Владимирской областиМясо является важным источником белка и железа, но в то же время оно содержит большое количество насыщенных жирных кислот, которые повышают риск развития гиперхолестеринемии и заболеваний сердечно-сосудистой системы.Специалисты Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в 2023 году провели 25 контрольно-надзорных мероприятий в точках торговли мяса и мясной продукцией.Помимо этого, проверки коснулись пяти предприятий общественного питания и четырех – пищевой промышленности. Как итог, - снята с реализации 1 партия мясного сырья и пищевая продукция на 28 килограмм.За прошлый год исследовано 779 проб мяса по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и физико-химическим показателям. По содержанию загрязнителей химической природы вся исследованная продукция соответствует гигиеническим нормам, - сообщают в Управлении.За 2023 год 3,9% проб не соответствовали нормативам, патогенные микроорганизмы обнаружены в 3 пробах мясного сырья, в том числе, - выделены патогенные сальмонеллы в 3 пробах, 2,1% от всех исследованных проб по микробиологическим показателям.Фото: freepik.com