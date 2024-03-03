Владимирцам напомнили о правилах безопасного выхода на лед Управление гражданской защиты города...

Владимирцам напомнили о правилах безопасного выхода на ледУправление гражданской защиты города Владимира напоминает о соблюдении правил безопасности при нахождении на льду водоемов.Толщина льда должна быть не менее 10 см для того, чтобы надежно пребывать на нем, а его прочность может быть ослаблена в нескольких местах:- В устьях рек и протоках.- В местах быстрого течения, бьющихся ключей и сточных вод.- В местах произрастания водной растительности.- Вблизи деревьев, кустов и камышей.Стоит обратить внимание на цвет льда. Голубой означает, что можно смело выходить. Белый - в 2 раза тоньше. Матово-белый или с желтоватым оттенком - ненадежен.Выезд транспорта на лед возможен только на специально оборудованной ледовой переправе. Запрещено использовать автомобильные, тракторные или иные транспортные средства, а также выход граждан на лед в местах, где установлены запрещающие знаки и аншлаги. Такая «прогулка» опасна для жизни.Управление гражданской защиты предупреждает, что любителям зимней рыбалки необходимо хорошо знать выбранный водоем, а также помнить о свойствах льда в различные периоды зимы.В целях безопасности запрещается:- Выходить на темные участки льда, - они быстрее прогреваются на солнце и, соответственно, - быстрее тают.- Приближаться к местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли, воздушные пузыри.- Ходить рядом с трещиной или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами.Помимо этого, надо всегда иметь с собой сотовый телефон и средства спасения: надувной жилет, длинную жердь, широкую доску и тому подобное.Помните, что употребление алкогольных напитков является одной из самых частых причин трагедий на водоемах. При опьянении люди не так остро ощущают опасность, а заторможенная реакция приводит к беспомощному положению.В случае возникновения происшествий, вызов экстренных оперативных служб осуществляйте по единому номеру телефона - «112».Фото: Администрация города Владимира; freepik.com