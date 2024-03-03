Владимирцам рассказали, как избавиться от борщевика Борщевик – агрессивный сорняк, который...

Владимирцам рассказали, как избавиться от борщевикаБорщевик – агрессивный сорняк, который быстро разрастается и полностью вытесняет любые другие растения. Его очень сложно полностью уничтожить, помимо этого, некоторые его виды оставляют ожоги на коже, плохо влияют на здоровье человека и чрезмерно плодовиты.Весна пришла, дачный сезон "не за горами", а вместе с ним возникнет потребность в борьбе с сорняками-вредителями. Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как уничтожить борщевик на участке.Несмотря на то, что самостоятельная попытка избавиться от борщевика может привести к проблемам со здоровьем, игнорировать его присутствие нельзя. За это дачникам грозит штраф до 5 тысяч рублей, а председателям СНТ – до 50 тысяч.Но что все таки делать, если вредоносный сорняк вырос на вашем участке? Разберем несколько способов.МеханическийНеобходимо вызвать специалистов, которые выкопают растение, удалят корневища и уничтожат весь надземный покров борщевика.ХимическийИспользование гербицидов является эффективным способом борьбы с агрессивным растением. Важно следовать инструкциям и применять химическое «оружие» в соответствии с местными правилами. Особо важно, чтобы делали это только специалисты. "Самостоятельно ни в коем случае нельзя", - пояснил Никита Чаплин.В войне против борщевика есть несколько нюансов. Важны постоянные наблюдения и принятие мер по предотвращению его распространения. Например, контролировать состояние почвы на участке.Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов добавил:«Борщевик содержит в своем составе фурокумарины, которые, попав на тело человека, действуют, как фотосенсибилизаторы. Они вызывают химические ожоги. То есть на коже, испачканной соком борщевика Сосновского, возникает воспаление (дерматит), очень схожее по течению с солнечным ожогом. С момента попадания сока до появления симптомов поражения может пройти несколько часов, в этом и заключается основная опасность, так как после появления симптомов часто бывает поздно промывать пораженные участки кожи. Степень поражения зависит от количества сока, освещенности участка кожи солнечным светом, индивидуальных особенностей организма и своевременного оказания помощи.»Если все-таки сок вредоносного сорняка попал вам на кожу, необходимо как можно скорее промыть пораженный участок с мылом или раствором спирта.Важно не растирать сок, а «собирать» его, чтобы он не распространился по большей площади. Затем нужно защитить участок кожи от солнечного света на 2-4 дня.Существуют сведения, что топинамбур подавляет борщевик. Однако специалисты отмечают, что не стоит полностью полагаться на этот метод, ведь он только снижает численность растения. Лучший способ борьбы с борщевиком – это комплексный подход.Фото: unsplash.com; правмир; vm.ru