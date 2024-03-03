Владимирцы смогут увидеть фильм о житие Петра и Февронии Житие православных супругов Петра и...

Владимирцы смогут увидеть фильм о житие Петра и ФевронииЖитие православных супругов Петра и Февронии Муромских является образцом христианского брака и символом счастливых семейных отношений. Давайте вспомним их историю.Святой был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича, и однажды Петра поразила страшная болезнь. Ни один лекарь не мог справиться с недугом. В сонном ведении ему было открыто, что дочь пчеловода, - крестьянка Рязанской земли Феврония, способна исцелить проказу.На утро князь послал к ней своих людей. Увидев благочестивую деву, он полюбил ее за мудрость и доброту, дав обет жениться на Февронии после исцеления.Гордые бояре не захотели иметь княгиню из простого звания и потребовали от Петра отпустить ее, на что тот отказался, и супругов изгнали. Но вскоре город Муром постиг гнев Божий, и народ потребовал, чтобы князь вернулся, вместе с женой.Святые супруги пронесли свою любовь через все испытания и прославились милосердием, скончавшись в один день и час — 25 июня 1228 года.Романтичная история является примером искренней и верной любви. Фильм о житие Святых кинематографисты решили снять в Калужской области. Об этом сообщили наши коллеги из ГТРК «Калуга».Рабочее название исторической драмы «Петр и Феврония». В роли режиссера ленты выступила Татьяна Золотаренко, а первые съемочные смены уже прошли в Перемышльском районе. Съемки проходят при участии Творческого Объединения «Кино в Калуге».Читайте также:В России воздвигли уже более 60 памятников святым Петру и Февронии МуромскимГод Семьи в России откроет огонь семейного очага из МуромаФото: КИНО в Калуге | Вконтакте