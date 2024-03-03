Владимирских школьников приглашают принять участие в олимпиаде по финансовой грамотности и...

Владимирских школьников приглашают принять участие в олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательствуВ официальном телеграм-канале «Мой бизнес» города Владимира рассказали о старте Всероссийской онлайн-олимпиады для школьников.Соревнования по финансовой грамотности и предпринимательству пройдут между учащимися 1-9 классов.Такие состязания развивают в молодом поколении важные личностные характеристики. Критическое мышление, лидерские качества, и, конечно же, планирование бюджета - необходимые навыки для дальнейшей жизни.Помимо этого, олимпиада знакомит ребят с базовыми понятиями и принципами финансовой грамотности, а также повышает интерес к предпринимательству.Для успешного выполнения заданий не требуются углубленные знания школьной программы. Такой подход обеспечивает равные шансы на победу.Принять участие можно до 31 марта, для этого необходимо перейти по ссылке: https://finance.uchi.ru/Фото: freepik.com