Орган системы здравоохранения не выдал человеку с инвалидностью жизненно необходимое лекарство.

Как сообщает региональная прокуратура, поводом проверки стало нарушение исполнение законодательства. Мужчине с инвалидностью по болезни врач выписал ряд лекарств, которые житель должен получить бесплатно на льготной основе.Орган системы здравоохранения отказал мужчине в выдаче медицинских препаратов. После обращения гражданина, прокурор направил в суд иск с требованием устранить нарушение. Права мужчины восстановлены, выдача лекарств стоит на учёте прокуратуры.