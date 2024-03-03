В деревне Дудор стали всё чаще замечать появление диких животных.

Во Владимирской области всё чаще стали сообщать о встречах с лесными обитателями. Ранее сообщалось о появлении волков в Вязниковском и Меленковском районах.На этот раз с лесным хищником столкнулась жительница Гусь-Хрустального района из деревни Дудор. Изначально женщина приняла животное за волка, однако работник Госохотоинспекции определил следы как лисьи.По сообщению сотрудника, люди могли приманить животное выбросив пищевые отходы. Также с учётом роста случаев заражения бешенством жителей Владимирского региона просят быть крайне бдительными.