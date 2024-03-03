Во Владимирской области первый месяц весны стартовал с рекордно высоких температур
Теплые...
Во Владимирской области первый месяц весны стартовал с рекордно высоких температур
Теплые «объятия» атлантического циклона чувствует вся Россия, ведь больше недели во многих регионах нашей страны сохраняется оттепель. Во Владимирской области первый месяц весны также стартовал с рекордно высоких температур.
В понедельник, 4 марта 2024 года, отметка на столбике термометра поднимется до +4°С. При этом юго-западный ветер не будет сильно «напористым», его скорость составит 1м/с.
Осадков можно не ждать, - на протяжении всего дня планирует выглядывать солнце. При этом влажность опустится до 55%.
В темное время суток зима вновь возьмет верховенство над регионом, и погода станет ощущаться "бодрее". Температура воздуха вечером составит -4°С.
В Гидрометцентре предупреждают: атмосферное давление на протяжении понедельника будет меняться: от 760 до 754 мм ртутного столба.
При хорошем настроении любая погода «нипочем». Об этом точно знали русские поэты, которые вдохновлялись всеми временами года:
"Размякло, и раскисло, и размокло.
От сырости так тяжело вздохнуть.
Мы в тротуары смотримся, как в стекла,
Мы смотрим в небо — в небе дождь и муть…
Не чудно ли? В затоптанном и низком
Свой горний лик мы нынче обрели,
А там, на небе, близком, слишком близком,
Всё только то, что есть и у земли."
(Владислав Ходасевич)
Приметы погоды на 4 марта:
В народе верили: если в мартовские метели снег ложится на полях буграми, то хорошо родятся овощи и яровые хлеба; если увидеть купающуюся ворону в этот день, то можно ждать тепло; луна на небе красная — к сырой, но теплой погоде утром.
Фото: freepik.com