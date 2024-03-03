Во Владимирской области первый месяц весны стартовал с рекордно высоких температур Теплые...

Во Владимирской области первый месяц весны стартовал с рекордно высоких температурТеплые «объятия» атлантического циклона чувствует вся Россия, ведь больше недели во многих регионах нашей страны сохраняется оттепель. Во Владимирской области первый месяц весны также стартовал с рекордно высоких температур.В понедельник, 4 марта 2024 года, отметка на столбике термометра поднимется до +4°С. При этом юго-западный ветер не будет сильно «напористым», его скорость составит 1м/с.Осадков можно не ждать, - на протяжении всего дня планирует выглядывать солнце. При этом влажность опустится до 55%.В темное время суток зима вновь возьмет верховенство над регионом, и погода станет ощущаться "бодрее". Температура воздуха вечером составит -4°С.В Гидрометцентре предупреждают: атмосферное давление на протяжении понедельника будет меняться: от 760 до 754 мм ртутного столба.При хорошем настроении любая погода «нипочем». Об этом точно знали русские поэты, которые вдохновлялись всеми временами года:"Размякло, и раскисло, и размокло.От сырости так тяжело вздохнуть.Мы в тротуары смотримся, как в стекла,Мы смотрим в небо — в небе дождь и муть…Не чудно ли? В затоптанном и низкомСвой горний лик мы нынче обрели,А там, на небе, близком, слишком близком,Всё только то, что есть и у земли."(Владислав Ходасевич)Приметы погоды на 4 марта:В народе верили: если в мартовские метели снег ложится на полях буграми, то хорошо родятся овощи и яровые хлеба; если увидеть купающуюся ворону в этот день, то можно ждать тепло; луна на небе красная — к сырой, но теплой погоде утром.Фото: freepik.com