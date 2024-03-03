Продукты не соответствовали нормам.

В собинке состоялось совещание, посвященное проблеме некачественной фальсифицированной продукции, которая поставляется в социальные учреждения региона. Светлана Пигарева, исполняющая обязанности начальника отдела государственного ветеринарного надзора регионального Управления Россельхознадзора, сообщила, что в течение 2023 года было проведено 254 проверки образцов животноводческой продукции в 70 социальных учреждениях. В 31 случае (12,2%) были обнаружены нарушения, не соответствующие требованиям качества и безопасности.Наиболее часто выявляемыми были несоответствия по микробиологическим показателям, составу жирных кислот, содержанию сорбиновой кислоты, дрожжей и микробной трансглутаминазы.Производителям и поставщикам продукции было предъявлено 52 предостережения, было отозвано 10 деклараций о соответствии, а также направлено 64 письма в социальные учреждения с требованием изъятия некачественной продукции. Материалы о пяти недобросовестных производителях были переданы правоохранительным органам. Если говорить о производителе рыбной продукции, то ему был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.