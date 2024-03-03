Во Владимирской области выделят из регионального бюджета 24,3 млн рублей для повышения социальных выплат водителям карет скорой помощи.

Законодательное Собрание, прошедшее 1 марта, согласовали изменения в законе о распределении региональных средств. Новые поправки позволят 519 водителям карет скорой помощи Владимирской области получать не по 3 тысячи, а по 6 тысяч рублей каждый месяц.Для роста выплат из бюджета выделят 24,3 миллиона рублей. Также уточняется, что в 2025-2026 годах средства будут перераспределены ещё раз по мере исполнения региональных средств в этом году.