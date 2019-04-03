Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном субсидировании авиаперелетов на Дальний Восток. Два с половиной миллиарда рублей будут выделены из резервного фонда.

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном субсидировании авиаперелетов на Дальний Восток. Два с половиной миллиарда рублей будут выделены из резервного фонда. Почти 400 тысяч пассажиров смогут на льготных условиях осуществить авиаперелеты.В этом году, напоминает ГТРК "Дальневосточная", на выплаты авиакомпаниям по дальневосточным направлениям уже выделяли 2,8 миллиарда рублей. Однако эти средства были освоены буквально за неделю с момента начала продаж.В 2018 году на субсидирование авиаперевозок в общей сложности было направлено 4,5 миллиарда рублей. Воспользоваться льготной услугой смогли почти 600 тысяч пассажиров.