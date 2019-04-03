В женитьбе Владимира Кузьмина стало известно случайно. Проговорился его родной брат Александр.

В женитьбе Владимира Кузьмина стало известно случайно. Проговорился его родной брат Александр.Журналисты связались с кровным родственником Владимира Кузьмина Александром, чтобы тот прокомментировал муссировавшуюся в СМИ информацию, будто у исполнителя серьезные проблемы со здоровьем. Брат рассказал, что они с артистом очень близки, постоянно на связи, однако был момент, когда Владимир вдруг перестал отвечать на звонки. Это случилось в середине марта. "Я начал звонить его жене Свете. Она тоже долго не отвечала, по потом мне удалось с ней поговорить. Она сказала, что Володя почувствовал себя нехорошо, обратился к врачам. Намеками говорила. То ли обследования ему делали, то ли процедуры, точно не понял", – признался Александр Кузьмин.Репортеры, услышав словосочетание "жена Света", немедленно встрепенулись. Брат певца рассказал: "Они зарегистрировали брак. Владимир и Светлана поженились. Не афишировали просто". При этом Кузьмин уточнил, что важное событие случилось еще два месяца назад. "Свадьбы как таковой не было. Просто зарегистрировались", – цитирует брата Владимира Кузьмина .Отметим, что Александр тоже музыкант. Однако творческой ревности между ними никогда не было. "Мы с самого детства, помимо того что братья, еще и большие друзья. Это только последнее время он как бы с бабами молодыми связался, отошел немного от меня. А так мы обычно почти по 12 часов в день с ним были вместе – тусовки и так далее. Мы всю жизнь с ним рядом. Я играл в его группе. Много с ним колесил. Последнее время меня это и не прельщает – все эти гастроли, самолеты. Одно удовольствие – взять гитару, сочинить песню. Шоу-бизнес не для меня!" – заявил родственник рокера.Напомним, летом 2018 года Владимир Кузьмин объявил о расставании с супругой Екатериной, с которой прожил 17 лет. Певец недолго страдал в одиночестве. Вскоре появилась информация, что артист увлечен молодой эффектной блондинкой, сопровождающей его на всех выступлениях. Репортеры выяснили, что женщину зовут Светлана Карпухина, ей 27 лет, по образованию она музыкальный менеджер.