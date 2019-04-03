Без двух недель - двадцать лет во власти. Незадолго до политического юбилея в отставку ушел президент Алжира Абдельазиз Бутефлика.

Без двух недель — двадцать лет во власти. Незадолго до политического юбилея в отставку ушел президент Алжира Абдельазиз Бутефлика.В своем обращении к Конституционному совету страны он заявил, его цель — успокоить граждан, чтобы они начали переход к лучшему будущему.По мнению экспертов, теперь всё зависит от Конституционного совета, демонстрантов и армии Алжира. По закону в течение двух месяцев страну ждут президентские выборы, а пока временным главой государства станет спикер верхней палаты парламента.Бутефлике – 82 года, состояние здоровья не позволяло ему часто появляться на публике в последние годы. Тем не менее он собирался идти на пятый срок, но изменил решение на фоне массовых протестов в стране, передает телеканал "Россия 24".