Крымский мост находится под надежной защитой. Ни один корабль-нарушитель
не пройдет через Керченский пролив.
Крымский мост находится под надежной защитой. Ни один корабль-нарушитель
не пройдет через Керченский пролив.
Российская армия готовится защитить Крым от посягательств НАТО и Украины,
войска наращивают потенциал юго-западном направлении после угроз,
поступивших из Брюсселя. На минувшей неделе российские пограничники,
Черноморский флот и авиация отработали совместные действия при проходе
иностранных военных кораблей через Керченский пролив.
Моряки устроили учебные стрельбы из всех видов оружия
по условным надводным и подводным целям. Оперативно-боевые подразделения
отработали варианты десантирования беспарашютным и абордажным способами на условное
судно-нарушитель.
1 апреля по тревоге были подняты мотострелковые
соединения двух армий Южного военного
округа. Как сообщили в Минобороны, действия армии и флота направлены на
укрепление военной безопасности страны.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли
Хатчисон сообщила, что альянс планирует принять меры по
обеспечению прохода украинских судов через Керченский пролив и расширить
масштабы воздушной разведки в Черном море. Если речь идет о повторении провокации украинских
военных, пытавшихся в ноябре прошлого года прорваться из Черного моря в
Азовское, то повторение такого рода событий грозит нарушителям атакой
российской армии.
Пока
что грубые заявления, звучащие в НАТО, комментируют российские политики. Первый
вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс к планам НАТО помочь Украине отнесся с
иронией. "А что Украину поддерживать – у нее что, брюки падают, или ремень
порвался?" – пошутил депутат.
Другой крымский
парламентарий Руслан Бальбек подчеркнул, что любые корабли могут действовать в
регионе только в соответствии с российскими законами. "Сколько бы
там в НАТО ни рвали на груди рубаху, корабли пройдут через него только по
российским правилам – и ничьим другим. Пусть НАТО хоть пол своего флота в
Черное море запустит", – сказал депутат.