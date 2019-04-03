Крымский мост находится под надежной защитой. Ни один корабль-нарушитель не пройдет через Керченский пролив.

Крымский мост находится под надежной защитой. Ни один корабль-нарушительне пройдет через Керченский пролив.Российская армия готовится защитить Крым от посягательств НАТО и Украины,войска наращивают потенциал юго-западном направлении после угроз,поступивших из Брюсселя. На минувшей неделе российские пограничники,Черноморский флот и авиация отработали совместные действия при проходеиностранных военных кораблей через Керченский пролив.Моряки устроили учебные стрельбы из всех видов оружияпо условным надводным и подводным целям. Оперативно-боевые подразделенияотработали варианты десантирования беспарашютным и абордажным способами на условноесудно-нарушитель.1 апреля по тревоге были подняты мотострелковыесоединения двух армий Южного военногоокруга. Как сообщили в Минобороны, действия армии и флота направлены наукрепление военной безопасности страны.Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей БейлиХатчисон сообщила, что альянс планирует принять меры пообеспечению прохода украинских судов через Керченский пролив и расширитьмасштабы воздушной разведки в Черном море. Если речь идет о повторении провокации украинскихвоенных, пытавшихся в ноябре прошлого года прорваться из Черного моря вАзовское, то повторение такого рода событий грозит нарушителям атакойроссийской армии.Покачто грубые заявления, звучащие в НАТО, комментируют российские политики. Первыйвице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс к планам НАТО помочь Украине отнесся сиронией. "А что Украину поддерживать – у нее что, брюки падают, или ременьпорвался?" – пошутил депутат.Другой крымскийпарламентарий Руслан Бальбек подчеркнул, что любые корабли могут действовать врегионе только в соответствии с российскими законами. "Сколько бытам в НАТО ни рвали на груди рубаху, корабли пройдут через него только пороссийским правилам – и ничьим другим. Пусть НАТО хоть пол своего флота вЧерное море запустит", – сказал депутат.