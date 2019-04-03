Народная
артистка России призвала прекратить травлю актеров, негативно
высказывающихся о России или ее гражданах. В частности, защитницу в
лице Лии Ахеджаковой нашел Алексей Панин.
Народная
артистка России призвала прекратить травлю актеров, негативно
высказывающихся о России или ее гражданах. В частности, защитницу в
лице Лии Ахеджаковой нашел Алексей Панин.
Актриса считает, что СМИ незаслуженно критикуют
Алексея Панина, который ранее назвал россиян "злобными уродцами",
а до этого Россию – "грязной, уголовной, гомофобной страной".
"Теперь за Панина взялись!
Слушайте, прекратите это, прекратите. У вас в жизни еще будут ситуации, когда
вам захочется ругаться и, может быть, быть несправедливым и на кого-то
обрушиться – бывают в жизни ситуации", – цитирует Ахеджакову . "Оставьте
актеров в покое! Я очень не люблю, когда информационным поводом является
"что этот мерзавец-артист сказал", – возмутилась актриса.
Также Ахеджакова заступилась за Алексея
Серебрякова, которого, как и Алексея Панина, не раз подвергали
критике из-за высказываний о жизни в нашей стране. "Все новости сейчас о том, что не так сказал
Леша Серебряков", – отметила артистка.
И сама Лия Ахеджакова
становилась объектом для критики в СМИ. Актриса выражала свое
несогласие с действиями российских властей.
Напомним, что возмутили негативные комментарии под некрологом актрисы
Натальи Крачковской. Артист заявил, что не понимает, откуда в пользователях Сети
столько злости к человеку, которого они даже не знают лично. назвал россиян завистливыми упырями.