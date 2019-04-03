Народная артистка России призвала прекратить травлю актеров, негативно высказывающихся о России или ее гражданах. В частности, защитницу в лице Лии Ахеджаковой нашел Алексей Панин.

Народнаяартистка России призвала прекратить травлю актеров, негативновысказывающихся о России или ее гражданах. В частности, защитницу влице Лии Ахеджаковой нашел Алексей Панин.Актриса считает, что СМИ незаслуженно критикуютАлексея Панина, который ранее назвал россиян "злобными уродцами",а до этого Россию – "грязной, уголовной, гомофобной страной"."Теперь за Панина взялись!Слушайте, прекратите это, прекратите. У вас в жизни еще будут ситуации, когдавам захочется ругаться и, может быть, быть несправедливым и на кого-тообрушиться – бывают в жизни ситуации", – цитирует Ахеджакову . "Оставьтеактеров в покое! Я очень не люблю, когда информационным поводом является"что этот мерзавец-артист сказал", – возмутилась актриса.Также Ахеджакова заступилась за АлексеяСеребрякова, которого, как и Алексея Панина, не раз подвергаликритике из-за высказываний о жизни в нашей стране. "Все новости сейчас о том, что не так сказалЛеша Серебряков", – отметила артистка.И сама Лия Ахеджаковастановилась объектом для критики в СМИ. Актриса выражала своенесогласие с действиями российских властей.Напомним, что возмутили негативные комментарии под некрологом актрисыНатальи Крачковской. Артист заявил, что не понимает, откуда в пользователях Сетистолько злости к человеку, которого они даже не знают лично. назвал россиян завистливыми упырями.