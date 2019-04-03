Мария Берсенева стала гостьей Бориса Корчевникова. Артистка
и телеведущий откровенно побеседовали в программе Судьба человека телеканала Россия
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Мария Берсенева стала гостьей Бориса Корчевникова. Артистка
и телеведущий откровенно побеседовали в программе "Судьба человека" телеканала "Россия
1".
Мария Берсенева запомнилась большинству зрителей, как
исполнительница главной роли в сериале "Маргоша". Однако мало кто знает, что
работа над этим проектом разрушила ее второй брак. В программе "Судьба человека"
артистка рассказала о личной жизни.
С первым мужем Мария познакомилась еще во времена студенчества.
Избранника актрисы звали Гурам.
"Мы встретились через общих друзей, познакомились в ночном
клубе. У меня было уважение к нему, но не могу сказать, что это была какая-то
дикая любовь. Мне тогда казалось, что для создания семьи и рождения ребенка
этого достаточно", – отметила знаменитость.
По словам Берсеневой, возлюбленный был старше и очень хорошо
зарабатывал. Гурам сделал предложение, через несколько месяцев после
знакомства.
Все то время пока артистка рассказывала о бывшем муже, Борис
Корчевников, судя по всему, размышлял совсем о другом. Шоумен внезапно огорошил
собеседницу вопросом.
"Я смотрю, думаю, ну почему
все так? Мы с тобой ровесники. Я учился через квартал от этого ГИТИСа, на
журфаке. Ну почему я не ходил в этот ночной клуб. Хотя я захаживал тоже. Но не
судьба. А Гурам оказался там. Чем он лучше меня?", – испытующе смотрел на
Берсеневу Корчевников.
"Борь, ничем", – улыбнулась Мария, а после поведала, что
после рождения сына Никиты этот брак дал трещину. По словам знаменитости,
отношения расстроились сразу после того, как она вернулась из роддома.
"Оказалось, что у нас очень разные взгляды на жизнь, на
воспитание, на те вещи, которые можно себе позволить по отношению к человеку, с
которым ты живешь. Я помню, что Гурам что-то мне говорит, я беру какую-то щетку,
которой мыла посуду, и кидаю в него, он, конечно меня тоже удивил: подошел, взял
эту щетку и как даст мне в глаз", – вспомнила звезда в студии программы .
Артистка отметила, что этих некрасивых сцен можно было бы
избежать, ей стыдно за свое поведение в тот момент. Берсенева добавила, что
давала супругу сдачи.
Вторым мужем Марии стал кикбоксер Николай, с которым артистка
была знакома еще со школьной скамьи. Супруги прожили вместе более 10 лет, однако
работа Марии в сериале "Маргоша" подточила эти отношения – случился развод.
"Какому мужчине понравится, что его любимая женщина приходит
на пару часиков поспать и обратно уходит. Мы три с половиной года все снимали, жили
там. "Маргоша", она как мне много отдала, так много и забрала", -
рассказала Мария Берсенева в студии .