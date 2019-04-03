Мария Берсенева стала гостьей Бориса Корчевникова. Артистка и телеведущий откровенно побеседовали в программе Судьба человека телеканала Россия 1.

Мария Берсенева стала гостьей Бориса Корчевникова. Артисткаи телеведущий откровенно побеседовали в программе "Судьба человека" телеканала "Россия1".Мария Берсенева запомнилась большинству зрителей, какисполнительница главной роли в сериале "Маргоша". Однако мало кто знает, чторабота над этим проектом разрушила ее второй брак. В программе "Судьба человека"артистка рассказала о личной жизни.С первым мужем Мария познакомилась еще во времена студенчества.Избранника актрисы звали Гурам."Мы встретились через общих друзей, познакомились в ночномклубе. У меня было уважение к нему, но не могу сказать, что это была какая-тодикая любовь. Мне тогда казалось, что для создания семьи и рождения ребенкаэтого достаточно", – отметила знаменитость.По словам Берсеневой, возлюбленный был старше и очень хорошозарабатывал. Гурам сделал предложение, через несколько месяцев послезнакомства.Все то время пока артистка рассказывала о бывшем муже, БорисКорчевников, судя по всему, размышлял совсем о другом. Шоумен внезапно огорошилсобеседницу вопросом."Я смотрю, думаю, ну почемувсе так? Мы с тобой ровесники. Я учился через квартал от этого ГИТИСа, нажурфаке. Ну почему я не ходил в этот ночной клуб. Хотя я захаживал тоже. Но несудьба. А Гурам оказался там. Чем он лучше меня?", – испытующе смотрел наБерсеневу Корчевников."Борь, ничем", – улыбнулась Мария, а после поведала, чтопосле рождения сына Никиты этот брак дал трещину. По словам знаменитости,отношения расстроились сразу после того, как она вернулась из роддома."Оказалось, что у нас очень разные взгляды на жизнь, навоспитание, на те вещи, которые можно себе позволить по отношению к человеку, скоторым ты живешь. Я помню, что Гурам что-то мне говорит, я беру какую-то щетку,которой мыла посуду, и кидаю в него, он, конечно меня тоже удивил: подошел, взялэту щетку и как даст мне в глаз", – вспомнила звезда в студии программы .Артистка отметила, что этих некрасивых сцен можно было быизбежать, ей стыдно за свое поведение в тот момент. Берсенева добавила, чтодавала супругу сдачи.Вторым мужем Марии стал кикбоксер Николай, с которым артисткабыла знакома еще со школьной скамьи. Супруги прожили вместе более 10 лет, однакоработа Марии в сериале "Маргоша" подточила эти отношения – случился развод."Какому мужчине понравится, что его любимая женщина приходитна пару часиков поспать и обратно уходит. Мы три с половиной года все снимали, жилитам. "Маргоша", она как мне много отдала, так много и забрала", -рассказала Мария Берсенева в студии .