Вопросы реализации национальных проектов Демография, Здравоохранение, Наука и Образование были в центре внимания депутатов Госдумы в среду, 3 апреля. С докладом перед парламентариями в рамках правительственного часа выступила зампред кабмина Татьяна Голикова. Накануне она встретилась со всеми фракциями нижней палаты и ответила на интересующие законодателей вопросы.
Вопросы реализации национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", "Наука" и "Образование" были в центре внимания депутатов Госдумы в среду, 3 апреля. С докладом перед парламентариями в рамках правительственного часа выступила зампред кабмина Татьяна Голикова. Накануне она встретилась со всеми фракциями нижней палаты и ответила на интересующие законодателей вопросы.
На исполнение указанных национальных проектов за шесть лет
будет выделено 6,2 триллиона рублей, отметила Голикова. Причем из региональных
бюджетов – лишь 377 миллиардов, остальные средства пойдут из федерального.
Представитель правительства подробно остановилась на мерах,
которые принимаются для реализации нацпроектов. В частности, будут расширяться поддержка молодых семей, в том числе предусматривается льготная ипотека при рождении второго и последующего ребенка.
Стимулирование рождаемости включают в себя не только финансовые и медицинские меры, важно также обеспечить молодой матери возможность работать. С этими целями в ближайшие годы будет создано 255 тысяч ясельных мест, уточнила Голикова.
Также принимаются меры для профилактики прерывания
беременностей. Зампред правительства привела неутешительные данные: ежегодно
фиксируется 750 тысяч таких случаев, причем лишь 20% из них – по медицинским
показателям. По словам Голиковой, необходимо понять причины, почему женщины
решаются на такой поступок. Кроме того, нужно делать все возможное, чтобы они не боялись рожать в молодом возрасте, сказала представитель правительства.
Не менее важный вопрос – популяризация здорового образа
жизни. Особую роль здесь приобретает создание системы активного долголетия
пожилых граждан: участие в наставничестве, поддержание их активности и
востребованности в обществе.
Необходимо также привлекать граждан к диспансеризации,
причем не только старшее поколение. "Мы будем развивать популяционную
профилактику, регионам необходимо организовать мероприятия по агитации
населения на диспансеризацию, профосмотры", – сказала Голикова.
Она подчеркнула, что люди должны иметь возможность пройти диспансеризацию, когда им удобно, в том числе в выходной день.
Соответствующая информация должна быть доступна в интернете, добавила заместитель главы правительства.
По ее словам, эти меры помогут переломить наметившиеся
неблагоприятные тенденции – повышение смертности в 32 регионах России и
уменьшение численности населения страны на 99,7 тысячи человек в прошлом году.
Голикова обратилась к парламентариям с просьбой отслеживать работу регионов
относительно этих показателей.
Улучшить здоровье и продолжительность жизни россиян призван
также законопроект о здоровом питании. В ближайшее время документ внесут на
рассмотрение Госдумы, отметила представитель правительства.
"Предстоит законодательно урегулировать идеологию
"здорового питания", – отметила Голикова, добавив, что в кабмине
приняли решение закрепить за Роспотребнадзором контроль качества продуктов
питания.
После доклада Голиковой слово взял аудитор Счетной палаты
Михаил Мень. Он отметил непрерывную работу над нацпроектами, причем к
обсуждению вопросов активно привлекается экспертное сообщество. Вместе с тем он
указал на отсутствие плана по достижению ряда показателей и перегруженность
исполнителей внешним мониторингом.
Высказали свое мнение и представители профильных думских
комитетов. Так, руководитель комитета по труду, социальной политике и делам
ветераном Ярослав Нилов отметил, что об итогах нацпроектов говорить пока рано,
поскольку их реализация началась лишь несколько месяцев назад.
Обращаясь к коллегам-депутатам, законодатель подчеркнул, что
Госдума играет большую роль в исполнении национальных проектов. Речь идет о
подготовке необходимой законодательной базы, качественном парламентском
контроле. Не менее важно и то, насколько быстро правительство скорректирует
нормативно-правовую базу, как оперативно деньги придут в регионы, а те, в свою очередь, быстро и качественно ими распорядятся, отметил Нилов.
В свою очередь, глава думского комитета по вопросам семьи,
женщин и детей Тамара Плетнева призвала увеличить финансирование по нацпроекту
"Демография". По ее словам, в 2019 году на него выделено 500
миллиардов рублей. "Если посмотреть в процентном соотношении, то это всего
0,7% от ВВП. Этого мало", – посетовала она.
После выступления Татьяны Голиковой парламентарии задали
интересующие их вопросы. Так, член фракции КПРФ Ольга Алимова подняла вопрос
пересмотра потребительской корзины и поинтересовалась, когда правительство к этому приступит.
Голикова напомнила, что в ноябре прошлого года создана
рабочая группа, где обсуждаются вопросы изменения потребительской корзины.
"Эту работу должны завершить в 2019 году, чтобы в начале следующего года
внести в парламент соответствующий законопроект", – ответила представитель
кабмина.
Активно депутаты интересовались и мерами, которые
принимаются для помощи с жильем молодым семьям. Голикова рассказала, что
ведется работа по снижению ставок ипотечного кредитования и их субсидирования
на весь срок займа. Кроме того, отметила чиновник, из средств бюджета на
погашение ипотеки семьям с тремя и более детьми будет выделяться 450 тысяч
рублей.
В свою очередь, Николай Говорин из фракции "Единая
Россия" затронул тему финансирования строительства школ. Голикова
ответила, что на создание мест в общеобразовательных учреждениях в ближайшие
годы будет выделено 150 миллиардов рублей, на ликвидацию третьей смены – 44
миллиарда, большие деньги пойдут и на модернизацию инфраструктуры, создание
мест в сельских школах.
Поднимали парламентарии и такой важный вопрос, как
доступность медицины. Депутаты указали члену кабмина на непростую ситуацию с
доступностью медпомощи для простых граждан.
По словам представителя правительства,расходы на здравоохранение увеличиваются, хотя, признала она, не такими темпами, как хотелось бы.
"Мы вернули в нацпроект "Здоровье" все
мероприятия, связанные с повышением доступности медицины в сельских населенных
пунктов. Также продолжается решение вопроса кадрового обеспечения
здравоохранения, заморожены темпы роста платных услуг",
– рассказала Голикова, отметив, что правительство готово рассматривать
предложения парламентариев.
Напомним, на прошлом правительственном часе перед депутатами
выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Глава ведомства
рассказал парламентариям об итогах совершенствования пенсионной системы, мерах
по социальной защите населения, повышению уровня жизни и доходов граждан, а
также помощи в трудоустройстве.