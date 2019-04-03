Вопросы реализации национальных проектов Демография, Здравоохранение, Наука и Образование были в центре внимания депутатов Госдумы в среду, 3 апреля. С докладом перед парламентариями в рамках правительственного часа выступила зампред кабмина Татьяна Голикова. Накануне она встретилась со всеми фракциями нижней палаты и ответила на интересующие законодателей вопросы.

Вопросы реализации национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", "Наука" и "Образование" были в центре внимания депутатов Госдумы в среду, 3 апреля. С докладом перед парламентариями в рамках правительственного часа выступила зампред кабмина Татьяна Голикова. Накануне она встретилась со всеми фракциями нижней палаты и ответила на интересующие законодателей вопросы.На исполнение указанных национальных проектов за шесть летбудет выделено 6,2 триллиона рублей, отметила Голикова. Причем из региональныхбюджетов – лишь 377 миллиардов, остальные средства пойдут из федерального.Представитель правительства подробно остановилась на мерах,которые принимаются для реализации нацпроектов. В частности, будут расширяться поддержка молодых семей, в том числе предусматривается льготная ипотека при рождении второго и последующего ребенка.Стимулирование рождаемости включают в себя не только финансовые и медицинские меры, важно также обеспечить молодой матери возможность работать. С этими целями в ближайшие годы будет создано 255 тысяч ясельных мест, уточнила Голикова.Также принимаются меры для профилактики прерываниябеременностей. Зампред правительства привела неутешительные данные: ежегоднофиксируется 750 тысяч таких случаев, причем лишь 20% из них – по медицинскимпоказателям. По словам Голиковой, необходимо понять причины, почему женщинырешаются на такой поступок. Кроме того, нужно делать все возможное, чтобы они не боялись рожать в молодом возрасте, сказала представитель правительства.Не менее важный вопрос – популяризация здорового образажизни. Особую роль здесь приобретает создание системы активного долголетияпожилых граждан: участие в наставничестве, поддержание их активности ивостребованности в обществе.Необходимо также привлекать граждан к диспансеризации,причем не только старшее поколение. "Мы будем развивать популяционнуюпрофилактику, регионам необходимо организовать мероприятия по агитациинаселения на диспансеризацию, профосмотры", – сказала Голикова.Она подчеркнула, что люди должны иметь возможность пройти диспансеризацию, когда им удобно, в том числе в выходной день.Соответствующая информация должна быть доступна в интернете, добавила заместитель главы правительства.По ее словам, эти меры помогут переломить наметившиесянеблагоприятные тенденции – повышение смертности в 32 регионах России иуменьшение численности населения страны на 99,7 тысячи человек в прошлом году.Голикова обратилась к парламентариям с просьбой отслеживать работу регионовотносительно этих показателей.Улучшить здоровье и продолжительность жизни россиян призвантакже законопроект о здоровом питании. В ближайшее время документ внесут нарассмотрение Госдумы, отметила представитель правительства."Предстоит законодательно урегулировать идеологию"здорового питания", – отметила Голикова, добавив, что в кабминеприняли решение закрепить за Роспотребнадзором контроль качества продуктовпитания.После доклада Голиковой слово взял аудитор Счетной палатыМихаил Мень. Он отметил непрерывную работу над нацпроектами, причем кобсуждению вопросов активно привлекается экспертное сообщество. Вместе с тем онуказал на отсутствие плана по достижению ряда показателей и перегруженностьисполнителей внешним мониторингом.Высказали свое мнение и представители профильных думскихкомитетов. Так, руководитель комитета по труду, социальной политике и деламветераном Ярослав Нилов отметил, что об итогах нацпроектов говорить пока рано,поскольку их реализация началась лишь несколько месяцев назад.Обращаясь к коллегам-депутатам, законодатель подчеркнул, чтоГосдума играет большую роль в исполнении национальных проектов. Речь идет оподготовке необходимой законодательной базы, качественном парламентскомконтроле. Не менее важно и то, насколько быстро правительство скорректируетнормативно-правовую базу, как оперативно деньги придут в регионы, а те, в свою очередь, быстро и качественно ими распорядятся, отметил Нилов.В свою очередь, глава думского комитета по вопросам семьи,женщин и детей Тамара Плетнева призвала увеличить финансирование по нацпроекту"Демография". По ее словам, в 2019 году на него выделено 500миллиардов рублей. "Если посмотреть в процентном соотношении, то это всего0,7% от ВВП. Этого мало", – посетовала она.После выступления Татьяны Голиковой парламентарии задалиинтересующие их вопросы. Так, член фракции КПРФ Ольга Алимова подняла вопроспересмотра потребительской корзины и поинтересовалась, когда правительство к этому приступит.Голикова напомнила, что в ноябре прошлого года созданарабочая группа, где обсуждаются вопросы изменения потребительской корзины."Эту работу должны завершить в 2019 году, чтобы в начале следующего годавнести в парламент соответствующий законопроект", – ответила представителькабмина.Активно депутаты интересовались и мерами, которыепринимаются для помощи с жильем молодым семьям. Голикова рассказала, чтоведется работа по снижению ставок ипотечного кредитования и их субсидированияна весь срок займа. Кроме того, отметила чиновник, из средств бюджета напогашение ипотеки семьям с тремя и более детьми будет выделяться 450 тысячрублей.В свою очередь, Николай Говорин из фракции "ЕдинаяРоссия" затронул тему финансирования строительства школ. Голиковаответила, что на создание мест в общеобразовательных учреждениях в ближайшиегоды будет выделено 150 миллиардов рублей, на ликвидацию третьей смены – 44миллиарда, большие деньги пойдут и на модернизацию инфраструктуры, созданиемест в сельских школах.Поднимали парламентарии и такой важный вопрос, какдоступность медицины. Депутаты указали члену кабмина на непростую ситуацию сдоступностью медпомощи для простых граждан.По словам представителя правительства,расходы на здравоохранение увеличиваются, хотя, признала она, не такими темпами, как хотелось бы."Мы вернули в нацпроект "Здоровье" всемероприятия, связанные с повышением доступности медицины в сельских населенныхпунктов. Также продолжается решение вопроса кадрового обеспеченияздравоохранения, заморожены темпы роста платных услуг",– рассказала Голикова, отметив, что правительство готово рассматриватьпредложения парламентариев.Напомним, на прошлом правительственном часе перед депутатамивыступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Глава ведомстварассказал парламентариям об итогах совершенствования пенсионной системы, мерахпо социальной защите населения, повышению уровня жизни и доходов граждан, атакже помощи в трудоустройстве.