Ани Лорак обнародовала видео, которое заинтриговало ее многочисленных поклонников. Популярная певица сообщила о том, что через две недели будет новая жизнь.

Ани Лорак обнародовала видео, которое заинтриговало ее многочисленных поклонников. Популярная певица сообщила о том, что через две недели будет "новая жизнь".После того, как стало известно о серьезных проблемах в семейной жизни Ани Лорак, после которых последовал развод, к жизни певицы приковано повышенное внимание поклонников и СМИ. Артистка, являющаяся одной из самых привлекательных и голосистых исполнительниц на отечественной эстраде, пережив расставание с мужем, с головой ушла в работу.Ани Лорак гастролирует со своим грандиозным шоу Diva по российским городам. Между выступлениями артистка умудряется сниматься, причем делает это со своей маленькой дочкой Софией. А еще певица записывает и презентует новые песни. Так, недавно Ани обнародовала композицию "Сон", которую многие поклонники считают автобиографической, потому что в ней есть такие слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя, но так нечестно..." А ведь говорят. что именно из-за измены мужа Ани Лорак подала на развод.Сейчас есть новый повод для интриги. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка сделала короткую запись. "2 недели до... новой жизни 🦋 16.04.19", – объявила Ани Лорак. В дополнение к подписи исполнительница выложила короткое видео. На нем артистка запечатлена со спущенным с плеча плащом, обнажающим плечо и грудь в гипюровом белье. "Я тебя ждала", – значится в титрах к ролику.В комментариях пользователи Сети сделали вывод, что речь идет о новой музыкальной композиции . Фанаты признались, что очень ждут премьеры, и предположили, что песня снова откроет истинные эмоции артистки. Отметим, что после развода не дела ни единого интервью, в котором бы прокомментировала такое важное событие в жизни.