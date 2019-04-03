В Сети появилась народная карта проблем Севастополя. Проект запустила Единая Россия.

В Сети появилась народнаякарта проблем Севастополя. Проект запустила "Единая Россия".Жители города могутсфотографировать и разместить на интерактивной карте любое проблемное место:разбитую дорогу, сломанную скамейку, неправильно размещенную рекламу… Узнатьобо всех проблемах можно в режиме онлайн прямо со своего смартфона. Устранениемнедостатков займется ответственный депутат-единоросс.Вся собранная информация опроблемах в оперативном порядке будет передаваться представителямисполнительной и законодательной власти, сообщил секретарь Севастопольскогорегионального отделения партии, депутат Госдумы Дмитрий Саблин."На карте необходимоотметить проблемную точку, добавив ее описание. Сервис автоматическиаккумулирует загруженные материалы и отправляет их модератору. После чегопроблемы и материалы к ним поступают депутатам фракции "Единой России" вмуниципалитетах города для формирования обращений в исполнительные органывласти", – пояснил парламентарий.Напомним, что в конце февраля представили секретарю генсовета "Единой России"Андрею Турчаку во время его рабочей поездки в Севастополь. Политик назвал ее "площадкой, накоторой каждый севастополец, не отрывая руки от своего смартфона, смог быподелиться своей проблемой и не остаться без внимания исполнительной власти".