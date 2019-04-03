В Сети появилась народная
карта проблем Севастополя. Проект запустила Единая Россия.
В Сети появилась народная
карта проблем Севастополя. Проект запустила "Единая Россия".
Жители города могут
сфотографировать и разместить на интерактивной карте любое проблемное место:
разбитую дорогу, сломанную скамейку, неправильно размещенную рекламу… Узнать
обо всех проблемах можно в режиме онлайн прямо со своего смартфона. Устранением
недостатков займется ответственный депутат-единоросс.
Вся собранная информация о
проблемах в оперативном порядке будет передаваться представителям
исполнительной и законодательной власти, сообщил секретарь Севастопольского
регионального отделения партии, депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
"На карте необходимо
отметить проблемную точку, добавив ее описание. Сервис автоматически
аккумулирует загруженные материалы и отправляет их модератору. После чего
проблемы и материалы к ним поступают депутатам фракции "Единой России" в
муниципалитетах города для формирования обращений в исполнительные органы
власти", – пояснил парламентарий.
Напомним, что в конце февраля представили секретарю генсовета "Единой России"
Андрею Турчаку во время его рабочей поездки в Севастополь. Политик назвал ее "площадкой, на
которой каждый севастополец, не отрывая руки от своего смартфона, смог бы
поделиться своей проблемой и не остаться без внимания исполнительной власти".