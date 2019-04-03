Президент Эквадора упрекнул Джулиана Ассанжа в злоупотреблении гостеприимством дипломатов и намекнул, что его судьба скоро решится.

Президент Эквадора упрекнул Джулиана Ассанжа в злоупотреблении гостеприимством дипломатов и намекнул, что его судьба скоро решится.Основатель "Викиликс" уже около семи лет живёт в посольстве этой страны в Лондоне, опасаясь преследования со стороны США и Британии.Эквадорский лидер Ленин Морено рассказал СМИ, что Ассанж много раз нарушал условия предоставления убежища. Делал политические заявления, за которые приходится отвечать хозяевам (вроде оценки ситуации в Каталонии), занимался хакерством. Морено подчеркнул, что ведёт переговоры с властями Британии о будущем беспокойного гостя.Отношения разоблачителя с властями Эквадора ухудшились со вступлением на пост нового президента Морено в 2017 году.А в прошлом году дипломаты разработали для Ассанжа строгий регламент: пользоваться только посольским wifi, не делать политических заявлений по делам других стран, платить по счетам за питание и лечение и даже тщательно ухаживать за своим котом.