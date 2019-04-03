Проверки бизнеса могут заменить страхованием ответственности перед потребителями товаров и услуг. Соответствующую инициативу высказала член Высшего совета Единой России, первый вице-президент Опоры России Марина Блудян.

Проверки бизнеса могут заменить страхованием ответственности перед потребителями товаров и услуг. Соответствующую инициативу высказала член Высшего совета "Единой России", первый вице-президент "Опоры России" Марина Блудян.Выступая на заседании дискуссионной площадки "Лидерствои развитие", она напомнила, что система контроля и надзора работает радипотребителя. Вместе с тем в партии считают, что систему необходимоусовершенствовать и сделать более логичной.Для этого единороссы предлагают ввести вместо контрольно-надзорныхорганов другой эффективный механизм – страхование. "Ответственностьбизнеса перед потребителем должна быть застрахована", – сказала Блудян.В нынешней системе отношений между производителем ипродавцом последний зачастую не в силах отстоять свои права, посетовалаединоросс. К тому же, отметила она, потребитель сам далеко не всегда проявляетактивность. По мнению Блудян, причина не только в том, что гражданин не знаетсвоих прав, а также в том, что порой он не видит результата в случае обращенияв судебные или надзорные органы.В "ЕР" полагают, что страхование ответственностипроизводителя позволит эффективно защитить права потребителя. Позиция партии вэтом вопросе находит понимание в правительстве и экспертном сообществе,заключила Блудян.Напомним, ранее единороссы проверили молочную продукцию в 53регионах страны и выявили больше ста нарушений маркировки. Выяснилось, чтонарушают закон как местные бренды, так известные во всей России торговые марки.Так, производители продукции с заменителем молочного жирапродолжают использовать на упаковках слова, которые нарушают права потребителейи вводят их в заблуждение. Обо всех выявленных нарушениях партийцы сообщили вРоспотребнадзор.