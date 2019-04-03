Проверки бизнеса могут заменить страхованием ответственности перед потребителями товаров и услуг. Соответствующую инициативу высказала член Высшего совета Единой России, первый вице-президент Опоры России Марина Блудян.
Проверки бизнеса могут заменить страхованием ответственности перед потребителями товаров и услуг. Соответствующую инициативу высказала член Высшего совета "Единой России", первый вице-президент "Опоры России" Марина Блудян.
Выступая на заседании дискуссионной площадки "Лидерство
и развитие", она напомнила, что система контроля и надзора работает ради
потребителя. Вместе с тем в партии считают, что систему необходимо
усовершенствовать и сделать более логичной.
Для этого единороссы предлагают ввести вместо контрольно-надзорных
органов другой эффективный механизм – страхование. "Ответственность
бизнеса перед потребителем должна быть застрахована", – сказала Блудян.
В нынешней системе отношений между производителем и
продавцом последний зачастую не в силах отстоять свои права, посетовала
единоросс. К тому же, отметила она, потребитель сам далеко не всегда проявляет
активность. По мнению Блудян, причина не только в том, что гражданин не знает
своих прав, а также в том, что порой он не видит результата в случае обращения
в судебные или надзорные органы.
В "ЕР" полагают, что страхование ответственности
производителя позволит эффективно защитить права потребителя. Позиция партии в
этом вопросе находит понимание в правительстве и экспертном сообществе,
заключила Блудян.
Напомним, ранее единороссы проверили молочную продукцию в 53
регионах страны и выявили больше ста нарушений маркировки. Выяснилось, что
нарушают закон как местные бренды, так известные во всей России торговые марки.
Так, производители продукции с заменителем молочного жира
продолжают использовать на упаковках слова, которые нарушают права потребителей
и вводят их в заблуждение. Обо всех выявленных нарушениях партийцы сообщили в
Роспотребнадзор.