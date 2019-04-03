Лариса Долина, едва оправившись после смерти своей близкой подруги Юлии Началовой, получила новый удар. Певица узнала о смерти друга, актера Алексея Булдакова.

Лариса Долина, едва оправившись после смерти своей близкой подруги Юлии Началовой, получила новый удар. Певица узнала о смерти друга, актера Алексея Булдакова.Сегодня, 3 апреля, стало известно о скоропостижной смерти популярного актера, звезды фильма "Особенности национальной охоты" Алексея Булдакова. Согласно сообщениям некоторых СМИ, причиной стала острая сердечная недостаточность. Артист скончался в Монголии. Ему было 68 лет.Одной из первых смерть артиста прокомментировала его подруга, певица Лариса Долина. Интересно, что именно Алексей Булдаков снялся в клипе на ее легендарную песню "Погода в доме". "Я не могу поверить... Ушел из жизни мой друг, замечательный артист Алексей Булдаков. Талантливый, энергичный, смешной. Его будет очень не хватать. Мои искренние соболезнования его семье, его супруге Людмиле", – цитирует сраженную наповал Ларису Долину Telegram-канал Life Shot.Далее артистка обратилась к самому Алексею Булдакову. "Пусть земля будет тебе пухом, Леша. Спасибо тебе за дружбу, спасибо тебе за ролик "Погода в доме", спасибо тебе за все..." – поблагодарила популярная исполнительница.Трагическую новость о смерти сообщила пресс-служба Гильдии актеров кино Союза кинематографистов. Артиста обнаружили без сознания в гостинице Улан-Батора. Незадолго до смерти вызвал такси, чтобы поехать в аэропорт. Водитель так и не дождался его и обратился за помощью к персоналу отеля, который вскрыл двери номера.