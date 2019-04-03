Телеведущая и балерина закопали топор войны. Ксения Собчак и Анастасия Волочкова выпили вина, откровенно побеседовали о прошлом и попарились в бане.

Телеведущая и балерина закопали топор войны. Ксения Собчак иАнастасия Волочкова выпили вина, откровенно побеседовали о прошлом и попарилисьв бане.Теледива опубликовала на своем YouTube-канале интервью сбывшей примой Большого театра. Анастасия провела для Ксении экскурсию по своемуроскошному особняку.В процессе знакомства с домом Собчак, улизнув от хозяйки,обыскала спальню танцовщицы. Ксения искала в будуаре Анастасии "следы мужского присутствия".В одной из тумбочек звезда наткнулась на нечто шокирующее и запретное."Фу. Я хочу помыть руки!" – смеялась Собчак и искала уборную.Предмет, который нашла журналистка, так и не показали.После Волочкова и Собчак откровенно побеседовали. Девушки припомнилидруг другу старые обиды. Меж тем телеведущая не упускала возможности задетьсобеседницу за живое. Ксения прямо говорила Анастасии, что та ведет себя какфрик: выбирает неуместные наряды, ругается матом, дружит с одиозным НикитойДжигурдой и устраивает публичные разборки с недругами."У меня все роскошно: роскошный особняк, роскошный Майбах,прекрасная дочь, профессия, которой я занимаюсь и могу гордиться – это то, чемуты завидовала всю жизнь и продолжаешь делать это всю жизнь", – парировалателедива.В беседе Собчак намекнула Волочковой, что та при первой встрече много лет назад показалась ей неискренней. Также Ксения припомнила собеседницемомент знакомства с бизнесменом Сергеем Полонским. Теледива намекнула, чтобалерина отдалась ему на первом же свидании."Не все тогда знали про твое достаточно открытое отношение ксексу. Ты только знакомишься с тем же Сережей и в этот же вечер вы куда-то идете,мы чуть-ли не крики слышим. Он выходит, ты выходишь вся румяная и так классно.Для меня было странным так быстро перейти. Но я никого не осуждаю", – отметилаКсения Собчак.В свое оправдание заявила, что Полонский началухаживать за ней намного раньше случая, свидетелем которого стала Ксения. К томумоменту балерина и бизнесмен были уже знакомы."Я жила в отеле. Захожу в номер и вижу, что этот номер заставленвесь мягкими игрушками и стоит огромный паровоз из цветов. Где-то былапривязана визитка салона и я позвонила в это салон, и они мне дали номертелефона", – вспомнила об ухаживаниях предпринимателя .