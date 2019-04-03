Телеведущая и балерина закопали топор войны. Ксения Собчак и
Анастасия Волочкова выпили вина, откровенно побеседовали о прошлом и попарились
в бане.
Телеведущая и балерина закопали топор войны. Ксения Собчак и
Анастасия Волочкова выпили вина, откровенно побеседовали о прошлом и попарились
в бане.
Теледива опубликовала на своем YouTube-канале интервью с
бывшей примой Большого театра. Анастасия провела для Ксении экскурсию по своему
роскошному особняку.
В процессе знакомства с домом Собчак, улизнув от хозяйки,
обыскала спальню танцовщицы. Ксения искала в будуаре Анастасии "следы мужского присутствия".
В одной из тумбочек звезда наткнулась на нечто шокирующее и запретное.
"Фу. Я хочу помыть руки!" – смеялась Собчак и искала уборную.
Предмет, который нашла журналистка, так и не показали.
После Волочкова и Собчак откровенно побеседовали. Девушки припомнили
друг другу старые обиды. Меж тем телеведущая не упускала возможности задеть
собеседницу за живое. Ксения прямо говорила Анастасии, что та ведет себя как
фрик: выбирает неуместные наряды, ругается матом, дружит с одиозным Никитой
Джигурдой и устраивает публичные разборки с недругами.
"У меня все роскошно: роскошный особняк, роскошный Майбах,
прекрасная дочь, профессия, которой я занимаюсь и могу гордиться – это то, чему
ты завидовала всю жизнь и продолжаешь делать это всю жизнь", – парировала
теледива.
В беседе Собчак намекнула Волочковой, что та при первой встрече много лет назад показалась ей неискренней. Также Ксения припомнила собеседнице
момент знакомства с бизнесменом Сергеем Полонским. Теледива намекнула, что
балерина отдалась ему на первом же свидании.
"Не все тогда знали про твое достаточно открытое отношение к
сексу. Ты только знакомишься с тем же Сережей и в этот же вечер вы куда-то идете,
мы чуть-ли не крики слышим. Он выходит, ты выходишь вся румяная и так классно.
Для меня было странным так быстро перейти. Но я никого не осуждаю", – отметила
Ксения Собчак.
В свое оправдание заявила, что Полонский начал
ухаживать за ней намного раньше случая, свидетелем которого стала Ксения. К тому
моменту балерина и бизнесмен были уже знакомы.
"Я жила в отеле. Захожу в номер и вижу, что этот номер заставлен
весь мягкими игрушками и стоит огромный паровоз из цветов. Где-то была
привязана визитка салона и я позвонила в это салон, и они мне дали номер
телефона", – вспомнила об ухаживаниях предпринимателя .