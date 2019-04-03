Китайским генетикам удалось впервые клонировать полицейскую собаку. Теперь ученые хотят поставить эту процедуру на поток.

Китайским генетикам удалось впервые клонировать полицейскую собаку. Теперь ученые хотят поставить эту процедуру на поток.В декабре прошлого года заместитель директора биотехнологической компании SinoGene Чжао Цзяньпин смог создать первый клон служебного животного. Щенок получил имя Куньсюнь. Малыша отправили на базу полицейских собак, где кинологи уже приступили к его тренировке.Специалист рассказал, что взял генетический материал у 7-летней куньминской овчарки по имени Хуахуанма. За время работы она приняла участие в расследовании более 20 преступлений и помогла раскрыть 12 убийств. В 2016 годуМинистерство общественной безопасности КНР наградило ее званием заслуженной собаки высшей категории, передает телеканал "".По словам ученого, он специально выбрал для клонирования одну из самых способных овчарок, чтобы "сохранить ее превосходные качества". Успешный эксперимент побудил исследователя задуматься о массовом клонировании животных. Это поможет сократить время на обучение собак. В ближайшем будущем Чжао Цзяньпин планирует создать банк соматических клеток лучших питомцев, сообщает "".Ранее китайские специалисты клонировали несколько обезьян от одного донора. Ученые отредактировали гены животных так, чтобы потом провести над ними медицинские опыты, передает "".