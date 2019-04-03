Президент Европейского союза футбольных ассоциаций Александер Чеферин считает, что судьи в поле должны останавливать матчи, если на трибунах есть признаки проявления расизма. При этом глава УЕФА отметил, что следует также бороться с сексизмом и гомофобией во время футбольных состязаний.

Президент Европейского союза футбольных ассоциаций Александер Чеферин считает, что судьи в поле должны останавливать матчи, если на трибунах есть признаки проявления расизма. При этом глава УЕФА отметил, что следует также бороться с сексизмом и гомофобией во время футбольных состязаний.Заявление президента УЕФА связано, в первую очередь с тем, что во время отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года несколько раз всплывала тема расизма и нетерпимости отдельных болельщиков, в первую очередь, к темнокожим футболистам."Это большая проблема, но не только на Балканах, а во всей Восточной Европе, — цитирует Чеферина издание FourFourTwo. – Там немного мигрантов, потому что все хотят в Западную Европу из-за экономических факторов, работы, лучшей жизни. Нам потребуется время. Но в тоже время есть Италия, где одна из самых больших проблем – расизм, сексизм и гомофобия. Есть Англия со своими проблемами. Это проблема нетерпимых людей, а не наций"."Мы поговорим с судьями еще раз в связи с последними инцидентами. Мы скажем им быть уверенными в себе, не бояться действовать. Они все знают, но они люди. Трудно принять решение о том, нужно ли действовать или нет. Это серьезный шаг, но мы переговорим с арбитрами и скажем им быть смелыми", — сказал президент УЕФА."Потому что в тот момент, когда матч остановят, большинство нормальных людей просто надерут задницы этим идиотам. Если ничего не произойдет, то слово получат идиоты. Я видел не так много матчей, во время которых использовались расистские кричалки. Однако, нормальных людей это злит", — считает Чеферин.Чиновник при этом полагает, что расисты в меньшинстве: "Но негативные персонажи всегда самые громкие. У позитивных людей спокойная жизнь. Отрицательные персонажи агрессивны и злы. Вот почему иногда кажется, что такие люди превалируют в обществе – они шумны и примитивны".