Певица разместила интимный пост в Instagram. На снимке Глюк’oZa целует в губы исполнительницу Любовь Успенскую.

Певица разместила интимный пост в Instagram. На снимке Глюк’oZa целует в губы исполнительницу Любовь Успенскую.Наталья Чистякова-Ионова побывала на концерте певицы, который прошел 31 марта на сцене Crocus City Hall. В подписи к посту она поделилась впечатлениями от выступления артистки. "Любонька, и снова целую тебя в губоньки. Спасибо за твои песни и эксперименты, которых ты совсем не боишься!", – написала звезда.Обладательница премии "Шансон года" не смогла пройти мимо такого восторженного отзыва и оставила комментарий. Исполнительница поблагодарила Глюк’oZу за преданность и дружбу. "Я тебя люблю, моя куколка", – отметила певица.Однако многие пользователи не оценили порыв звезды. "Фу", "Как противно. Неудачное фото", – делились мыслями подписчики. Другие комментаторы поспешили вступиться за исполнительниц: "Господи, ну поцеловались. Раздули на пустом месте", "Прекрасно смотритесь вместе", "Как мило".Недавно разместила пикантную фотографию, на которой она сидит в ванной. Обнаженное тело певица прикрыла мыльной пеной. Поклонники пришли в восторг от снимка. Некоторые юзеры заметили, что подобный пост недавно сделала актриса Кристина Асмус, и предположили, что исполнительница решила последовать ее примеру.