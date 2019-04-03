Комплекс хотят разместить на пересечении двух федеральных трасс

Комплекс хотят разместить на пересечении двух федеральных трассБизнесмен и депутат Государственной думы РФ Григорий Аникеев планирует построить во Владимире торговый центр.Комплекс хотят разместить на пересечении двух федеральных трасс в Добром. Его площадь в два раза превысит территорию ТЦ «Мегаторг». Компания RD Management уже провела аудит проектной и технической документации по заказу компании «АБИ Молл», владельцем которой и является Аникеев.Площадь нового центра по проекту составит больше 86 тысяч квадратных метров, 75 тысяч из них бизнесмен будет сдавать в аренду. Он будет иметь форму кольца и пять входов. В комплексе хотят разместить розничные точки, кинотеатр, многофункциональный центр, зону развлечений и отдыха, а также офисные помещения.Разрешение на работы было выдано департаментом строительства и архитектуры администрации Владимирской области еще в ноябре прошлого года.