Алексей Панин – забытый артист. И, судя по всему,
злоупотребляет алкоголем – потому ему и кажется, что злые люди живут только в
России.
Алексей Панин – забытый артист. И, судя по всему,
злоупотребляет алкоголем – потому ему и кажется, что злые люди живут только в
России.
, видимо, очень давно не смотрел на свое
отражение в зеркале трезвым взглядом. Иначе понял бы, что выражение "злобные
уродцы" из уст такого же персонажа звучит комично, считает известный
блогер.
"Я, конечно, понимаю, что в пропитой реальности Панина "злобные
уродцы" живут, главным образом, в России, а во всем остальном мире такого
нет... Ну, как нет-то? Еще как есть. Навалом", – пишет в своем "Живом
журнале" Лена Миро.
Блогер приводит в пример недавний случай с певицей Пинк. Малолетний
сын артистки на пляже случайно попал в кадр в тот момент, когда с него слетел
подгузник. Так известную исполнительницу просто завалили гневными комментариями
и оскорблениями.
"Я действительно много путешествую. Много где бываю.
Однако, в отличие от Панина, я хорошо разбираюсь в людях и вот что могу
сказать: процент добрых и злых людей везде одинаков. Нет такой страны, где
живут преимущественно добрые люди. И нет такой страны, где живут "злобные
уродцы", – комментирует высказывание Лена Миро.
По словам блогера, люди, в массе своей, довольно эгоистичны,
живут в своем мирке, заботясь исключительно о себе и своих детях – и это
нормально. При этом иногда эти же люди способны на доброту, сострадание, на
благородные поступки, которые им невыгодны.
Напомним, возмутили негативные комментарии, которые появились под некрологом Натальи Крачковской на сайте одного из отечественных изданий. Актер заявил, что не понимает, откуда в пользователях столько злости к человеку, которого они даже не знают лично. Панин назвал россиян "злыми, завистливыми упырями", а Россию – "обществом злобных уродцев".