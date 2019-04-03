Алексей Панин – забытый артист. И, судя по всему, злоупотребляет алкоголем – потому ему и кажется, что злые люди живут только в России.

Алексей Панин – забытый артист. И, судя по всему,злоупотребляет алкоголем – потому ему и кажется, что злые люди живут только вРоссии., видимо, очень давно не смотрел на своеотражение в зеркале трезвым взглядом. Иначе понял бы, что выражение "злобныеуродцы" из уст такого же персонажа звучит комично, считает известныйблогер."Я, конечно, понимаю, что в пропитой реальности Панина "злобныеуродцы" живут, главным образом, в России, а во всем остальном мире такогонет... Ну, как нет-то? Еще как есть. Навалом", – пишет в своем "Живомжурнале" Лена Миро.Блогер приводит в пример недавний случай с певицей Пинк. Малолетнийсын артистки на пляже случайно попал в кадр в тот момент, когда с него слетелподгузник. Так известную исполнительницу просто завалили гневными комментариямии оскорблениями."Я действительно много путешествую. Много где бываю.Однако, в отличие от Панина, я хорошо разбираюсь в людях и вот что могусказать: процент добрых и злых людей везде одинаков. Нет такой страны, гдеживут преимущественно добрые люди. И нет такой страны, где живут "злобныеуродцы", – комментирует высказывание Лена Миро.По словам блогера, люди, в массе своей, довольно эгоистичны,живут в своем мирке, заботясь исключительно о себе и своих детях – и этонормально. При этом иногда эти же люди способны на доброту, сострадание, наблагородные поступки, которые им невыгодны.Напомним, возмутили негативные комментарии, которые появились под некрологом Натальи Крачковской на сайте одного из отечественных изданий. Актер заявил, что не понимает, откуда в пользователях столько злости к человеку, которого они даже не знают лично. Панин назвал россиян "злыми, завистливыми упырями", а Россию – "обществом злобных уродцев".