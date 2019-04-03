Речь шла о неосвоенных средствах

Речь шла о неосвоенных средствах2 апреля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин объявил выговор директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Александру Романенко.Причиной стали итоги служебной проверки, которую проводила комиссия региональной администрации. В феврале и марте этого года деятельность департамента инспектировали эксперты Счетной палаты. Они обнаружили факт неосвоения средств на общую сумму более 163 миллионов рублей. Эти женьги должны были вложить в ремонт дорог Владимирской области.«Остаток средств по доведённым лимитам говорит об отсутствии контроля и грамотного прогнозирования со стороны руководителя», - заявил губернатор.