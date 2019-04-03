Эту информацию подтвердила новый руководитель медицинского учреждения

Эту информацию подтвердила новый руководитель медицинского учрежденияЖена бывшего главы облздрава Ирина Кирюхина ушла из владимирского роддома №2.Эту информацию подтвердила новый руководитель медицинского учреждения Вера Плашкевич, передает . Кирюхина ушла по собственному желанию. По словам Плашкевич, врач намерена полностью посвятить себя политическим вопросам.«Я думаю, у нее будет много общественной работы и политической работы, и она решила себя ей посвятить. А чисто от лечебной работы – ночей, дежурств – она, конечно, физически устала», - прокомментировала ситуацию Плашкевич.Напомним, что на прошлом заседании Законодательного собрания 28 марта Ирина Кирюхина заявила, что при новом руководстве роддом №2 постигнет трагедия. Бывший главный врач и начмед учреждения рассказала об увеличении количества платных услуг для рожениц.