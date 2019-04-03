Поклонники-энтузиасты провели гигантскую работу, чтобы найти полную версию саундтрека к культовому советскому мультику. Благодаря им свет увидела полная версия мелодия под кодовым названием Урна из первой серии Ну, погоди!.

Поклонники-энтузиастыпровели гигантскую работу, чтобы найти полную версию саундтрека к культовомусоветскому мультику. Благодаря им свет увидела полная версия мелодия подкодовым названием "Урна" из первой серии "Ну, погоди!".В мультфильме звучат сотни анонимных произведений.При этом зачастую практические никто не знает, кто их исполняет. Но есть долгиегоды копается в архивах, разыскивая музыку из "Ну погоди".Самой желанной нераскрытой тайной считаласькомпозиция, которая звучит на первых секундах первого эпизода мультфильма,когда Волк пинает урну. Недавно ее полная версия нашлась в архивах "Союзмультфильма",передает Telegram-канал "Русский шаффл".К сожалению, авторов знакомой всем мелодии из "Ну,погоди!" до сих пор остановить не удалось. Предполагают, что это некий польскийансамбль.Фанаты-исследователи мультсериала создали на форумеbeatles.ru тему, посвященную музыке из "Ну, погоди", еще в 2003 года.За 16 лет там накопилось больше 300 страниц обсуждения загадок мультика.Пользователи форума сделали все, чтобы составитьполный треклист Чего только стоит тщательное отслушиваниевсей инструментальной музыки 1970-х, которая выпускалась в соцстранах, неговоря о полевой работе – хождении по архивам и общении с работниками Гостелерадио.Сообщается, что несмотря на проделанную работу, энтузиастам предстоит опознатьеще большую часть треков из