Поклонники-энтузиасты
провели гигантскую работу, чтобы найти полную версию саундтрека к культовому
советскому мультику. Благодаря им свет увидела полная версия мелодия под
кодовым названием Урна из первой серии Ну, погоди!.
Поклонники-энтузиасты
провели гигантскую работу, чтобы найти полную версию саундтрека к культовому
советскому мультику. Благодаря им свет увидела полная версия мелодия под
кодовым названием "Урна" из первой серии "Ну, погоди!".
В мультфильме звучат сотни анонимных произведений.
При этом зачастую практические никто не знает, кто их исполняет. Но есть долгие
годы копается в архивах, разыскивая музыку из "Ну погоди".
Самой желанной нераскрытой тайной считалась
композиция, которая звучит на первых секундах первого эпизода мультфильма,
когда Волк пинает урну. Недавно ее полная версия нашлась в архивах "Союзмультфильма",
передает Telegram-канал "Русский шаффл".
К сожалению, авторов знакомой всем мелодии из "Ну,
погоди!" до сих пор остановить не удалось. Предполагают, что это некий польский
ансамбль.
Фанаты-исследователи мультсериала создали на форуме
beatles.ru тему, посвященную музыке из "Ну, погоди", еще в 2003 года.
За 16 лет там накопилось больше 300 страниц обсуждения загадок мультика.
Пользователи форума сделали все, чтобы составить
полный треклист Чего только стоит тщательное отслушивание
всей инструментальной музыки 1970-х, которая выпускалась в соцстранах, не
говоря о полевой работе – хождении по архивам и общении с работниками Гостелерадио.
Сообщается, что несмотря на проделанную работу, энтузиастам предстоит опознать
еще большую часть треков из