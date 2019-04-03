Два испанских полузащитника клуба английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед могут покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Хуан Мата активно ведет переговоры с Барселоной, а Андер Эррера может оказаться во французском Пари Сен-Жермен.

Два испанских полузащитника клуба английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" могут покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Хуан Мата активно ведет переговоры с "Барселоной", а Андер Эррера может оказаться во французском "Пари Сен-Жермен".При этом, как сообщает Sky Sport, ссылаясь на инсайдерскую информацию из "МЮ", Эррера фактически согласовал контракт с чемпионами Франции. Соглашения обоих футболистов с манкунианцами истекают летом 2019 года. Эксперты связывают этот "испанский исход" в назначением главным тренером "Юнайтед" норвежца Оле-Гуннара Сульшера.