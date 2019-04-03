В середине марта блогер Александра Кабаева сообщила поклонникам радостную новость: она скоро станет мамой. С тех пор женщина регулярно рассказывает в социальных сетях о своем состоянии.

В середине марта блогер Александра Кабаева сообщила поклонникам радостную новость: она скоро станет мамой. С тех пор женщина регулярно рассказывает в социальных сетях о своем состоянии.Кабаева призналась, что сильно поправилась во время беременности. За шесть месяцев женщина набрала 12,5 килограммов. Блогер отметила, что сейчас ее будущий ребенок весит 660 граммов, а его рост составляет 35 сантиметров.По словам звезды, она уже пытается представить, как будет выглядеть ее наследник. "Уже на этой неделе волоски на теле малыша темнеют и в коже тоже вырабатывается пигмент", – написала она. Александра надеется, что у ее малыша будут темные волосы и светлые глаза. "А еще брови папины и улыбка тоже", – добавила она.Знаменитость также опубликовала видеозапись, на которой она исполняет танец под музыку. В ролике блогер предстала перед поклонникам в домашней одежде: футболке с изображением медведя и тренировочных штанах.Ранее СМИ сообщали о том, что муж звезды Александр Липовой был арестован по обвинению в мошенничестве. Сейчас чемпион мира по кикбоксингу находится в СИЗО. Ближайшие слушания пройдут 11 апреля. надеется, что адвокатам удастся восстановить справедливость и добиться освобождения супруга, передает .