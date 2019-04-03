В этом году Диктант Победы пройдет в 22 странах мира. Историческую акцию проводит Единая Россия.

В этом году "ДиктантПобеды" пройдет в 22 странах мира. Историческую акцию проводит "ЕдинаяРоссия".Площадки диктанта откроются в России,нескольких странах СНГ, в Израиле, Китае, Сербии иГермании. Там живет много наших соотечественников и большое количество людей,интересующихся русской историей, отметил координатор партийного проекта"Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн.В России в организации "Диктанта Победы" участвуют Рособрнадзор,Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество,общественное движение "Волонтеры Победы". Диктант пройдет в 54 регионах, большевсего площадок откроется в Мордовии и Белгородской области.На первом заседании оргкомитета исторической акции сегодняобсудили содержание заданий для диктанта. Они разрабатываются историками ибудут посвящены датам, событиям, военной географии, историческим личностям,плакатам военной эпохи, художественной литературе, памятникам монументальногоискусства и многому другому.В следующем году весь мир будет отмечать 75-летиеВеликой Победы и количество площадок, на которых пройдет историческая акция,увеличится. Диктант напишут в США, Великобритании и Франции.Партийный проект "Историческаяпамять" следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры,ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о ВеликойОтечественной войне. Координируетпроект замглавы комитетаГосдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, егообщественный совет возглавляет директор СВР Сергей Нарышкин.