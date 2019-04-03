В этом году Диктант
Победы пройдет в 22 странах мира. Историческую акцию проводит Единая
Россия.
В этом году "Диктант
Победы" пройдет в 22 странах мира. Историческую акцию проводит "Единая
Россия".
Площадки диктанта откроются в России,
нескольких странах СНГ, в Израиле, Китае, Сербии и
Германии. Там живет много наших соотечественников и большое количество людей,
интересующихся русской историей, отметил координатор партийного проекта
"Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн.
В России в организации "Диктанта Победы" участвуют Рособрнадзор,
Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество,
общественное движение "Волонтеры Победы". Диктант пройдет в 54 регионах, больше
всего площадок откроется в Мордовии и Белгородской области.
На первом заседании оргкомитета исторической акции сегодня
обсудили содержание заданий для диктанта. Они разрабатываются историками и
будут посвящены датам, событиям, военной географии, историческим личностям,
плакатам военной эпохи, художественной литературе, памятникам монументального
искусства и многому другому.
В следующем году весь мир будет отмечать 75-летие
Великой Победы и количество площадок, на которых пройдет историческая акция,
увеличится. Диктант напишут в США, Великобритании и Франции.
Партийный проект "Историческая
память" следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры,
ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой
Отечественной войне. Координирует
проект замглавы комитета
Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, его
общественный совет возглавляет директор СВР Сергей Нарышкин.