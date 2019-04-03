Ведущая реалити-шоу Дом-2 взорвалась после постоянных нападок хейтеров в соцсетях. Ксения Бородина перечислила все оскорбления, которые ей пишут в Instagram.

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" взорвалась послепостоянных нападок хейтеров в соцсетях. Ксения Бородина перечислила всеоскорбления, которые ей пишут в Instagram.Телеведущая осудилалюдей, оставляющих агрессивные и наглые комментарии у нее на странице. КсенияБородина опубликовала длинный пост, разразившись гневной отповедью накритиков.Знаменитость перечислила наиболее популярные претензии к своейвнешности и поведению, встречающиеся в Cети. Чаще всего оскорбления касаютсяпухлых губ, бровей, заработка ее мужа-бизнесмена Курбана Омарова и манеройотвечать на агрессию тем же. Иногда пользователи соцсетей нелестновысказываются даже в адрес детей Ксении Бородиной.Ведущая, образновыражаясь, взвыла от обиды. "Как собака себя ведете, сразу лаять начинаете вответ! Вот не стыдно вам?! Разве так можно отвечать нормальным людям?! А ещепубличный человек называется!" – написала Ксения Бородина.Также она с издевкой задаласьвопросом, как могут обидеть человека личные оскорбления. "Какая вы злая! Фу!Подумаешь, что такого я тебе написала, ну про рот твой кривой, про губы, проброви, про мужа твоего и детей, и что?! Что тут обидного может быть?" – отметилателеведущая.уверена, что хейтеры – люди с кучей комплексов, которые хотят самоутвердитьсяза ее счет. Ведь человек в гармонии с самим собой не будет оскорблять других.Свой пост ведущаязакончила на положительной ноте, пожелав всем любви и мира. Поклонникиподдержали Многие посчитали, что критики просто завидуютуспешной девушке.