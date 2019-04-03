Ведущая реалити-шоу Дом-2 взорвалась после
постоянных нападок хейтеров в соцсетях. Ксения Бородина перечислила все
оскорбления, которые ей пишут в Instagram.
Ведущая реалити-шоу "Дом-2" взорвалась после
постоянных нападок хейтеров в соцсетях. Ксения Бородина перечислила все
оскорбления, которые ей пишут в Instagram.
Телеведущая осудила
людей, оставляющих агрессивные и наглые комментарии у нее на странице. Ксения
Бородина опубликовала длинный пост, разразившись гневной отповедью на
критиков.
Знаменитость перечислила наиболее популярные претензии к своей
внешности и поведению, встречающиеся в Cети. Чаще всего оскорбления касаются
пухлых губ, бровей, заработка ее мужа-бизнесмена Курбана Омарова и манерой
отвечать на агрессию тем же. Иногда пользователи соцсетей нелестно
высказываются даже в адрес детей Ксении Бородиной.
Ведущая, образно
выражаясь, взвыла от обиды. "Как собака себя ведете, сразу лаять начинаете в
ответ! Вот не стыдно вам?! Разве так можно отвечать нормальным людям?! А еще
публичный человек называется!" – написала Ксения Бородина.
Также она с издевкой задалась
вопросом, как могут обидеть человека личные оскорбления. "Какая вы злая! Фу!
Подумаешь, что такого я тебе написала, ну про рот твой кривой, про губы, про
брови, про мужа твоего и детей, и что?! Что тут обидного может быть?" – отметила
телеведущая.
уверена, что хейтеры – люди с кучей комплексов, которые хотят самоутвердиться
за ее счет. Ведь человек в гармонии с самим собой не будет оскорблять других.
Свой пост ведущая
закончила на положительной ноте, пожелав всем любви и мира. Поклонники
поддержали Многие посчитали, что критики просто завидуют
успешной девушке.