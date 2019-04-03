Члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложил должность вице-президента Евровидения королю российской поп-сцены. Он уверен, что Филипп Киркоров достойно справится с этой ответственной задачей.

Члена экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложил должность вице-президента"Евровидения" королю российской поп-сцены. Он уверен, что Филипп Киркоровдостойно справится с этой ответственной задачей.Манукян отметил, что в случае победы пророссийскихсил Латвии "Новое согласие" на выборах 25 мая в Европарламент,выдвинувших его в президенты "Евровидения" и утверждения его кандидатуры, онготов официально предложить пост вице-президента Филиппу Киркорову. По мнениюэксперта, певец имеет для этого все необходимые данные.Филипп Киркоров стал своим человеком намеждународном музыкальном конкурсе. "Он человек с огромным опытом, в том числеи в организационном плане, безмерно любит "Евровидение", много разучаствовал в качестве продюсера в этом конкурсе", – отметил собеседник "Дни.ру".Эксперт уверен, что навыки Филиппа Киркорова оченьпомогут в координации работы "Евровидения". "В этом случае нам с Филиппомудастся сформировать мощную команду, которая позволит "Евровидению" уверенноразвиваться и оставить в прошлом политические скандалы, которые были с нимсвязаны", – пояснил Вадим Манукян.Материал дополняется