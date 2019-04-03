Члена экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложил должность вице-президента
Евровидения королю российской поп-сцены. Он уверен, что Филипп Киркоров
достойно справится с этой ответственной задачей.
Члена экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложил должность вице-президента
"Евровидения" королю российской поп-сцены. Он уверен, что Филипп Киркоров
достойно справится с этой ответственной задачей.
Манукян отметил, что в случае победы пророссийских
сил Латвии "Новое согласие" на выборах 25 мая в Европарламент,
выдвинувших его в президенты "Евровидения" и утверждения его кандидатуры, он
готов официально предложить пост вице-президента Филиппу Киркорову. По мнению
эксперта, певец имеет для этого все необходимые данные.
Филипп Киркоров стал своим человеком на
международном музыкальном конкурсе. "Он человек с огромным опытом, в том числе
и в организационном плане, безмерно любит "Евровидение", много раз
участвовал в качестве продюсера в этом конкурсе", – отметил собеседник "Дни.ру".
Эксперт уверен, что навыки Филиппа Киркорова очень
помогут в координации работы "Евровидения". "В этом случае нам с Филиппом
удастся сформировать мощную команду, которая позволит "Евровидению" уверенно
развиваться и оставить в прошлом политические скандалы, которые были с ним
связаны", – пояснил Вадим Манукян.
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