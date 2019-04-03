Закон об ограничении размещения хостелов в многоквартирных домах вступит в силу 1 октября 2019 года. Соответствующее решение согласительной комиссии в составе депутатов Госдумы и членов Совета Федерации связано с необходимостью обеспечения удобства отдыхающих.

Закон об ограничении размещения хостелов в многоквартирных домах вступит в силу 1 октября 2019 года. Соответствующее решение согласительной комиссии в составе депутатов Госдумы и членов Совета Федерации связано с необходимостью обеспечения удобства отдыхающих.По словам первого зампреда думского комитета по жилищнойполитике и ЖКХ Сергея Пахомова, закон поддержали жители туристически привлекательных территорий – Санкт-Петербурга иЛенинградской области, Юга России. "Во‑вторых,мы получилипросьбу датьвозможность не столько бизнесу, скольколюдям, которыеуже выкупили места размещения, дать имвозможность отдохнуть", – сказал законодатель.Он отметил, что за месяц-полтора до начала летнего сезонаподготовить места для отдыха невозможно. "Мы в том числе этимруководствовались, принимая решение поддержать срок вступления в силу закона с1 октября", – сказал Пахомов.Соответствующий проект постановления Госдума можетрассмотреть на пленарном заседании в четверг, 4 апреля. Об этом сообщила главакомитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.Напомним, согласительная комиссия по закону об ограниченииразмещения хостелов в жилых домах была создана 21 марта, после отклонениядокумента Советом Федерации.Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин,закон давно ждут граждане, особенно в крупных, туристическипривлекательных городах. Председатель нижней палаты неоднократно подчеркивал,что итоговое решение должно быть качественным и отвечающим интересам какгорожан, так и тех, кто пользуется услугами мини-гостиниц.Стоит отметить, что документ не запрещает хостелы, а лишьограничивает их расположение в многоквартирных домах с большим числом жильцов.Согласно данным ВЦИОМ, большинство россиян поддерживаютпринятый законопроект. Так, 70% граждан считают, что мини-гостиницы вмногоквартирных домах создают неудобства для других жильцов. Среди москвичей ипетербуржцев об этом заявили уже 80% опрошенных. Главными минусами такогососедства люди назвали большое количество посторонних, а также шум,употребление спиртных напитков, курение и прочие неблагоприятные факторы.