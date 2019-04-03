Закон об ограничении размещения хостелов в многоквартирных домах вступит в силу 1 октября 2019 года. Соответствующее решение согласительной комиссии в составе депутатов Госдумы и членов Совета Федерации связано с необходимостью обеспечения удобства отдыхающих.
Закон об ограничении размещения хостелов в многоквартирных домах вступит в силу 1 октября 2019 года. Соответствующее решение согласительной комиссии в составе депутатов Госдумы и членов Совета Федерации связано с необходимостью обеспечения удобства отдыхающих.
По словам первого зампреда думского комитета по жилищной
политике и ЖКХ Сергея Пахомова, закон поддержали жители туристически привлекательных территорий – Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, Юга России. "Во‑вторых,
мы получили
просьбу дать
возможность не столько бизнесу, сколько
людям, которые
уже выкупили места размещения, дать им
возможность отдохнуть", – сказал законодатель.
Он отметил, что за месяц-полтора до начала летнего сезона
подготовить места для отдыха невозможно. "Мы в том числе этим
руководствовались, принимая решение поддержать срок вступления в силу закона с
1 октября", – сказал Пахомов.
Соответствующий проект постановления Госдума может
рассмотреть на пленарном заседании в четверг, 4 апреля. Об этом сообщила глава
комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
Напомним, согласительная комиссия по закону об ограничении
размещения хостелов в жилых домах была создана 21 марта, после отклонения
документа Советом Федерации.
Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин,
закон давно ждут граждане, особенно в крупных, туристически
привлекательных городах. Председатель нижней палаты неоднократно подчеркивал,
что итоговое решение должно быть качественным и отвечающим интересам как
горожан, так и тех, кто пользуется услугами мини-гостиниц.
Стоит отметить, что документ не запрещает хостелы, а лишь
ограничивает их расположение в многоквартирных домах с большим числом жильцов.
Согласно данным ВЦИОМ, большинство россиян поддерживают
принятый законопроект. Так, 70% граждан считают, что мини-гостиницы в
многоквартирных домах создают неудобства для других жильцов. Среди москвичей и
петербуржцев об этом заявили уже 80% опрошенных. Главными минусами такого
соседства люди назвали большое количество посторонних, а также шум,
употребление спиртных напитков, курение и прочие неблагоприятные факторы.